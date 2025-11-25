РКИФ с момента основания проинвестировал $1,3 млрд в свыше 40 проектов

https://1prime.ru/20251125/rkif-864900872.html
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российско-Китайский инвестиционный фонд (РКИФ) с момента основания проинвестировал 1,3 миллиарда долларов в свыше 40 проектов, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
"В значительной степени благодаря активной роли Российско-Китайского инвестиционного фонда (РКИФ) развивается инвестиционное взаимодействие между Россией и КНР. За время своей работы (с 2012 года - ред.) РКИФ проинвестировал 1,3 миллиарда долларов в свыше 40 проектов, а с учетом средств партнеров объем инвестиций превысил 7,9 миллиарда долларов", - сообщил Новак, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
Он подчеркнул, что Москва считает важным продолжить взаимодействие двух стран в рамках РКИФ.
"С учетом ухода из России ряда компаний из недружественных стран и опережающих темпов роста российской экономики, открываются уникальные возможности для инвестиций на российском рынке", - продолжил вице-премьер.
Новак также отметил, что развитие консорциумов в крупных инфраструктурных проектах укрепит экономический потенциал и инвестиционную привлекательность обеих стран.
"Одновременно будем увеличивать долю расчетов в национальных валютах, что станет важным шагом к укреплению торговых отношений стран", - заключил вице-премьер.
