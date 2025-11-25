https://1prime.ru/20251125/roskachestvo-864903162.html

Роскачество рассказало о проблемах россиян при покупках в онлайн-магазинах

Роскачество рассказало о проблемах россиян при покупках в онлайн-магазинах - 25.11.2025, ПРАЙМ

Роскачество рассказало о проблемах россиян при покупках в онлайн-магазинах

Большинство россиян не сталкивались с проблемами при покупке в онлайн-магазинах, при этом из тех, кто трудности испытывал, чаще всего оставались недовольны... | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T06:47+0300

2025-11-25T06:47+0300

2025-11-25T07:00+0300

бизнес

россия

общество

роскачество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864903162.jpg?1764043208

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Большинство россиян не сталкивались с проблемами при покупке в онлайн-магазинах, при этом из тех, кто трудности испытывал, чаще всего оставались недовольны качеством товара и его несоответствием описанию на сайте, рассказали РИА Новости в Центре изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества. Так, на вопрос о том, с какой из проблем покупатель столкнулся при покупке в онлайн-магазине (было предложен множественный выбор), чаще всего покупатели указывали на товар ненадлежащего качества и его несоответствие описанию на сайте - по 24%, о браке заявили 16%, о недостоверной информации о характеристиках товара - 15%, о просрочке - 11%. По 6% сталкивались с отсутствием маркировки товара. При этом 51% указали, что "не было таких проблем". Роскачество выяснило также, что две трети покупателей в интернете обращают внимание на цену, еще 44% опрошенных интересуются акциями и скидками на определенный товар, рейтинг товара изучают 37% респондентов. Около половины россиян изучают описание товара, а вот смотрят отзывы о товаре на сайте онлайн-магазина и на сайтах-отзовиках - 42% и 30% потребителей соответственно. При этом в Роскачестве указывают, что отзывы и рейтинг продавца рассматривают 25% и 23% покупателей соответственно. "Каждый пятый перед покупкой руководствуется рекомендациями родственников, друзей и знакомых. На информацию о продавце обращает внимание 13%. Всего 8% считает необходимым обращать внимание на сертификат соответствия", - добавили там.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , роскачество