Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роскачество рассказало о проблемах россиян при покупках в онлайн-магазинах - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251125/roskachestvo-864903162.html
Роскачество рассказало о проблемах россиян при покупках в онлайн-магазинах
Роскачество рассказало о проблемах россиян при покупках в онлайн-магазинах - 25.11.2025, ПРАЙМ
Роскачество рассказало о проблемах россиян при покупках в онлайн-магазинах
Большинство россиян не сталкивались с проблемами при покупке в онлайн-магазинах, при этом из тех, кто трудности испытывал, чаще всего оставались недовольны... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T06:47+0300
2025-11-25T07:00+0300
бизнес
россия
общество
роскачество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864903162.jpg?1764043208
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Большинство россиян не сталкивались с проблемами при покупке в онлайн-магазинах, при этом из тех, кто трудности испытывал, чаще всего оставались недовольны качеством товара и его несоответствием описанию на сайте, рассказали РИА Новости в Центре изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества. Так, на вопрос о том, с какой из проблем покупатель столкнулся при покупке в онлайн-магазине (было предложен множественный выбор), чаще всего покупатели указывали на товар ненадлежащего качества и его несоответствие описанию на сайте - по 24%, о браке заявили 16%, о недостоверной информации о характеристиках товара - 15%, о просрочке - 11%. По 6% сталкивались с отсутствием маркировки товара. При этом 51% указали, что "не было таких проблем". Роскачество выяснило также, что две трети покупателей в интернете обращают внимание на цену, еще 44% опрошенных интересуются акциями и скидками на определенный товар, рейтинг товара изучают 37% респондентов. Около половины россиян изучают описание товара, а вот смотрят отзывы о товаре на сайте онлайн-магазина и на сайтах-отзовиках - 42% и 30% потребителей соответственно. При этом в Роскачестве указывают, что отзывы и рейтинг продавца рассматривают 25% и 23% покупателей соответственно. "Каждый пятый перед покупкой руководствуется рекомендациями родственников, друзей и знакомых. На информацию о продавце обращает внимание 13%. Всего 8% считает необходимым обращать внимание на сертификат соответствия", - добавили там.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество , роскачество
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Роскачество
06:47 25.11.2025 (обновлено: 07:00 25.11.2025)
 
Роскачество рассказало о проблемах россиян при покупках в онлайн-магазинах

Роскачество: у большинства россиян нет проблем при покупках в онлайн-магазинах

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Большинство россиян не сталкивались с проблемами при покупке в онлайн-магазинах, при этом из тех, кто трудности испытывал, чаще всего оставались недовольны качеством товара и его несоответствием описанию на сайте, рассказали РИА Новости в Центре изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества.
Так, на вопрос о том, с какой из проблем покупатель столкнулся при покупке в онлайн-магазине (было предложен множественный выбор), чаще всего покупатели указывали на товар ненадлежащего качества и его несоответствие описанию на сайте - по 24%, о браке заявили 16%, о недостоверной информации о характеристиках товара - 15%, о просрочке - 11%. По 6% сталкивались с отсутствием маркировки товара. При этом 51% указали, что "не было таких проблем".
Роскачество выяснило также, что две трети покупателей в интернете обращают внимание на цену, еще 44% опрошенных интересуются акциями и скидками на определенный товар, рейтинг товара изучают 37% респондентов. Около половины россиян изучают описание товара, а вот смотрят отзывы о товаре на сайте онлайн-магазина и на сайтах-отзовиках - 42% и 30% потребителей соответственно.
При этом в Роскачестве указывают, что отзывы и рейтинг продавца рассматривают 25% и 23% покупателей соответственно. "Каждый пятый перед покупкой руководствуется рекомендациями родственников, друзей и знакомых. На информацию о продавце обращает внимание 13%. Всего 8% считает необходимым обращать внимание на сертификат соответствия", - добавили там.
 
БизнесРОССИЯОбществоРоскачество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала