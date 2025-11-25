https://1prime.ru/20251125/rossija-864899123.html

Россия доверяет китайской системе трансграничных расчетов

Россия доверяет китайской системе трансграничных расчетов

СИАНЬ (Китай), 25 ноя – ПРАЙМ, Анна Раткогло. Россия доверяет китайской системе трансграничных расчетов и цифровому юаню, который становится наиболее конкурентным, быстрым и наиболее дешевым средством расчетов, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. "Сегодня мы должны развивать сотрудничество, и сотрудничество между нами (Россией и Китаем – ред.) должно быть и основано на доверии, поэтому мы должны пользоваться наиболее конкурентными, наиболее технологически подготовленными, наиболее быстрыми и наиболее дешёвыми средствами расчётов. Сегодня мы видим, что юань, цифровой юань становится именно таким средством", - заявил Титов на полях VI Российско-китайского форума предпринимателей в городе Сиань. Он отметил, что Китай немного, наверное, опережает не только развивающиеся страны, где он активен, но и развитые страны именно в обеспечении и развитии инновационной финансовой системы. Вместе с тем он добавил, что внутри Китая бумажные деньги уже практически не используются, и во внешних расчетах Пекин создает систему, альтернативную SWIFT, которая работает намного быстрее на основе китайского блокчейна. "В России по решению Центрального банка мы пока идем по этому пути, но мы пока еще не достигли результата и не можем предложить такую платформу, поэтому, естественно, мы должны пользоваться платформой наших друзей, понимая, что рисков практически не существует, доверие большое, и для сегодняшней торговли это очень важно. Когда появятся новые технологические возможности - цифровой рубль или какие-то другие, мы тогда естественно будем работать и с ними", - добавил он. Ранее Титов сообщил, что Китай запустил систему трансграничных расчётов Renminbi Digital - альтернативу SWIFT, по его словам, система пока доступна далеко не везде, но в странах АСЕАН, на Ближнем Востоке, в России и других государствах СНГ пользоваться ей можно. VI Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в китайском городе Сиань 23-25 ноября, темой форума этого года стали "Новые возможности для российско-китайского сотрудничества". Мероприятие, в котором принимают участие около пятисот представителей деловых кругов и органов государственной власти, организовано Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития (РККДМР) при поддержке Народного правительства провинции Шэньси.

