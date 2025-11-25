Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия является ключевым игроком на глобальном энергетическом рынке - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251125/rossija-864903321.html
Россия является ключевым игроком на глобальном энергетическом рынке
Россия является ключевым игроком на глобальном энергетическом рынке - 25.11.2025, ПРАЙМ
Россия является ключевым игроком на глобальном энергетическом рынке
Россия является ключевым игроком на глобальном энергетическом рынке: её доля в мировом экспорте углеводородов составляет порядка 15%, заявил ответственный... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T06:50+0300
2025-11-25T06:50+0300
энергетика
россия
нефть
китай
рф
кнр
игорь сечин
си цзиньпин
роснефть
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864903321.jpg?1764042632
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия является ключевым игроком на глобальном энергетическом рынке: её доля в мировом экспорте углеводородов составляет порядка 15%, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Россия является ключевым игроком на глобальном энергетическом рынке: её доля в мировом экспорте углеводородов составляет порядка 15%", - сказал Сечин, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме. Он добавил, что сотрудничество России и Китая в части углеводородов идет в полном соответствии с установкой, сформулированной председателем КНР Си Цзиньпином на четвертом пленуме: "Безопасность является предпосылкой развития, а развитие - гарантией безопасности".
китай
рф
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, нефть, китай, рф, кнр, игорь сечин, си цзиньпин, роснефть
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, КИТАЙ, РФ, КНР, Игорь Сечин, Си Цзиньпин, Роснефть
06:50 25.11.2025
 
Россия является ключевым игроком на глобальном энергетическом рынке

Сечин: Россия является ключевым игроком на глобальном энергетическом рынке

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия является ключевым игроком на глобальном энергетическом рынке: её доля в мировом экспорте углеводородов составляет порядка 15%, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Россия является ключевым игроком на глобальном энергетическом рынке: её доля в мировом экспорте углеводородов составляет порядка 15%", - сказал Сечин, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
Он добавил, что сотрудничество России и Китая в части углеводородов идет в полном соответствии с установкой, сформулированной председателем КНР Си Цзиньпином на четвертом пленуме: "Безопасность является предпосылкой развития, а развитие - гарантией безопасности".
 
ЭнергетикаРОССИЯНефтьКИТАЙРФКНРИгорь СечинСи ЦзиньпинРоснефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала