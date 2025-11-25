https://1prime.ru/20251125/rossija-864903321.html

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия является ключевым игроком на глобальном энергетическом рынке: её доля в мировом экспорте углеводородов составляет порядка 15%, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Россия является ключевым игроком на глобальном энергетическом рынке: её доля в мировом экспорте углеводородов составляет порядка 15%", - сказал Сечин, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме. Он добавил, что сотрудничество России и Китая в части углеводородов идет в полном соответствии с установкой, сформулированной председателем КНР Си Цзиньпином на четвертом пленуме: "Безопасность является предпосылкой развития, а развитие - гарантией безопасности".

