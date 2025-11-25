Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия за 10 лет стала поставщиком нефти номер один для Китая - 25.11.2025, ПРАЙМ
Россия за 10 лет стала поставщиком нефти номер один для Китая
2025-11-25T06:56+0300
2025-11-25T06:56+0300
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия за последние 10 лет, благодаря своевременной переориентации на Восток, стала поставщиком нефти номер один для Китая с долей порядка 20%, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "За последние 10 лет, благодаря своевременной переориентации на Восток, Россия стала поставщиком нефти номер один для Китая с долей порядка 20%", - сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме. Сечин добавил, что благодаря более высокой эффективности закупок российской нефти по сравнению с ближневосточной альтернативой, совокупный экономический эффект для Китая с 2022 года составляет порядка 20 миллиардов долларов.
06:56 25.11.2025
 
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Россия за последние 10 лет, благодаря своевременной переориентации на Восток, стала поставщиком нефти номер один для Китая с долей порядка 20%, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"За последние 10 лет, благодаря своевременной переориентации на Восток, Россия стала поставщиком нефти номер один для Китая с долей порядка 20%", - сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
Сечин добавил, что благодаря более высокой эффективности закупок российской нефти по сравнению с ближневосточной альтернативой, совокупный экономический эффект для Китая с 2022 года составляет порядка 20 миллиардов долларов.
 
