"Завершение конфликта близко". В Европе неожиданно высказались о России

"Завершение конфликта близко". В Европе неожиданно высказались о России

МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X высоко оценил дипломатические усилия спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в контексте урегулирования конфликта на Украине. "Поздравляю Дмитриева с выполнением важной дипломатической и миротворческой работы. Украинская делегация приняла первоначальные условия мирного плана США в Абу-Даби. Похоже, завершение конфликта близко", — отметил он.Политик также подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от диалога и "всегда стремилась к дипломатическому языку".Ранее телеканал CBS со ссылкой на американского чиновника сообщил о согласии украинского руководства с планом администрации США по урегулированию конфликта с Россией. По данным украинских источников агентства Reuters, Киев одобряет рамки предложенного США плана после переговоров с американскими представителями в Женеве. Во вторник издание Politico сообщило, ссылаясь на источники, что министр армии США Дэниел Дрисколл сегодня в Абу-Даби представит российской стороне сокращенный вариант американского плана из 19 пунктов. Однако глава российского МИД Сергей Лавров охарактеризовал эту информацию как спекуляции и слухи. Москва официально документ не получала, но, как подчеркнул Владимир Путин, он может стать основой для окончательного разрешения ситуации. По словам президента, хотя текущая обстановка на фронте в целом удовлетворяет Россию, поскольку она способствует достижению целей спецоперации, Москва готова к переговорам и мирному решению вопросов.

