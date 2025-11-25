Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Завершение конфликта близко". В Европе неожиданно высказались о России - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251125/rossiya-864936625.html
"Завершение конфликта близко". В Европе неожиданно высказались о России
"Завершение конфликта близко". В Европе неожиданно высказались о России - 25.11.2025, ПРАЙМ
"Завершение конфликта близко". В Европе неожиданно высказались о России
Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X высоко оценил дипломатические усилия спецпредставителя президента... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T21:29+0300
2025-11-25T21:29+0300
спецоперация на украине
сша
москва
абу-даби
кирилл дмитриев
сергей лавров
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X высоко оценил дипломатические усилия спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в контексте урегулирования конфликта на Украине. "Поздравляю Дмитриева с выполнением важной дипломатической и миротворческой работы. Украинская делегация приняла первоначальные условия мирного плана США в Абу-Даби. Похоже, завершение конфликта близко", — отметил он.Политик также подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от диалога и "всегда стремилась к дипломатическому языку".Ранее телеканал CBS со ссылкой на американского чиновника сообщил о согласии украинского руководства с планом администрации США по урегулированию конфликта с Россией. По данным украинских источников агентства Reuters, Киев одобряет рамки предложенного США плана после переговоров с американскими представителями в Женеве. Во вторник издание Politico сообщило, ссылаясь на источники, что министр армии США Дэниел Дрисколл сегодня в Абу-Даби представит российской стороне сокращенный вариант американского плана из 19 пунктов. Однако глава российского МИД Сергей Лавров охарактеризовал эту информацию как спекуляции и слухи. Москва официально документ не получала, но, как подчеркнул Владимир Путин, он может стать основой для окончательного разрешения ситуации. По словам президента, хотя текущая обстановка на фронте в целом удовлетворяет Россию, поскольку она способствует достижению целей спецоперации, Москва готова к переговорам и мирному решению вопросов.
https://1prime.ru/20251125/plan-864936473.html
https://1prime.ru/20251125/ukraina-864931435.html
сша
москва
абу-даби
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_28d4c5c313ab3b890ee496d72b1e6a7f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, москва, абу-даби, кирилл дмитриев, сергей лавров, владимир путин
Спецоперация на Украине, США, МОСКВА, Абу-Даби, Кирилл Дмитриев, Сергей Лавров, Владимир Путин
21:29 25.11.2025
 
"Завершение конфликта близко". В Европе неожиданно высказались о России

Мема оценил дипломатию Дмитриева в процессе урегулирования конфликта на Украине

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Флаги России. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X высоко оценил дипломатические усилия спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в контексте урегулирования конфликта на Украине.
"Поздравляю Дмитриева с выполнением важной дипломатической и миротворческой работы. Украинская делегация приняла первоначальные условия мирного плана США в Абу-Даби. Похоже, завершение конфликта близко", — отметил он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Зеленский хочет встретиться с Трампом для согласования плана, пишут СМИ
21:21
Политик также подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от диалога и "всегда стремилась к дипломатическому языку".
Ранее телеканал CBS со ссылкой на американского чиновника сообщил о согласии украинского руководства с планом администрации США по урегулированию конфликта с Россией.
По данным украинских источников агентства Reuters, Киев одобряет рамки предложенного США плана после переговоров с американскими представителями в Женеве.
Во вторник издание Politico сообщило, ссылаясь на источники, что министр армии США Дэниел Дрисколл сегодня в Абу-Даби представит российской стороне сокращенный вариант американского плана из 19 пунктов. Однако глава российского МИД Сергей Лавров охарактеризовал эту информацию как спекуляции и слухи.
Москва официально документ не получала, но, как подчеркнул Владимир Путин, он может стать основой для окончательного разрешения ситуации. По словам президента, хотя текущая обстановка на фронте в целом удовлетворяет Россию, поскольку она способствует достижению целей спецоперации, Москва готова к переговорам и мирному решению вопросов.
Артиллеристы в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
"Слишком поздно": на Западе забили тревогу из-за Украины
18:26
 
Спецоперация на УкраинеСШАМОСКВААбу-ДабиКирилл ДмитриевСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала