Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фон дер Ляйен сделала громкое заявление о России - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251125/rossiya-864937674.html
Фон дер Ляйен сделала громкое заявление о России
Фон дер Ляйен сделала громкое заявление о России - 25.11.2025, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен сделала громкое заявление о России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X заявила, что вопрос о замороженных российских активах станет ключевой темой на предстоящих... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T22:43+0300
2025-11-25T22:43+0300
спецоперация на украине
россия
украина
москва
европа
урсула фон дер ляйен
сергей лавров
ес
мид рф
euroclear
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504193_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0e51eb115ff4409e3da65aa4cd20feed.jpg
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X заявила, что вопрос о замороженных российских активах станет ключевой темой на предстоящих переговорах по Украине."Интересы Украины — это наши интересы. Они неразделимы. Вот почему мы продолжим решительно поддерживать Украину на предстоящих переговорах. Центральным моментом является вопрос финансирования Украины, в том числе за счет замороженных российских активов", — написала она.В МИД России неоднократно заявляли, что заморозка российских активов в Европе является актом воровства, подчеркивая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные резервы Москвы. Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что Россия ответит на конфискацию замороженных активов со стороны Запада. По его словам, Москва также может не возвращать средства, которые западные государства хранят в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около половины золотовалютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Из них свыше 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской компании Euroclear, одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что с января по сентябрь 2025 года ЕС перевел Украине 14 миллиардов евро, полученных от замороженных российских активов. В ответ на заморозку активов Россия установила свои собственные ограничительные меры: средства иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Вывести эти средства возможно исключительно по решению специальной правительственной комиссии.
https://1prime.ru/20251125/rossiya-864936625.html
https://1prime.ru/20251125/stubb-864935649.html
украина
москва
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0d/864504193_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_529dc545415eb3f32240c57ce00e2785.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, москва, европа, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, ес, мид рф, euroclear, финансы
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, ЕВРОПА, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Лавров, ЕС, МИД РФ, Euroclear, Финансы
22:43 25.11.2025
 
Фон дер Ляйен сделала громкое заявление о России

Фон дер Ляйен назвала вопрос о активах РФ основной темой на будущих переговорах по Украине

© AP Photo / Pascal BastienПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© AP Photo / Pascal Bastien
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X заявила, что вопрос о замороженных российских активах станет ключевой темой на предстоящих переговорах по Украине.
"Интересы Украины — это наши интересы. Они неразделимы. Вот почему мы продолжим решительно поддерживать Украину на предстоящих переговорах. Центральным моментом является вопрос финансирования Украины, в том числе за счет замороженных российских активов", — написала она.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
"Завершение конфликта близко". В Европе неожиданно высказались о России
21:29
В МИД России неоднократно заявляли, что заморозка российских активов в Европе является актом воровства, подчеркивая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные резервы Москвы. Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что Россия ответит на конфискацию замороженных активов со стороны Запада. По его словам, Москва также может не возвращать средства, которые западные государства хранят в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около половины золотовалютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Из них свыше 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской компании Euroclear, одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что с января по сентябрь 2025 года ЕС перевел Украине 14 миллиардов евро, полученных от замороженных российских активов.
В ответ на заморозку активов Россия установила свои собственные ограничительные меры: средства иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Вывести эти средства возможно исключительно по решению специальной правительственной комиссии.
Президент Финляндии Александр Стубб - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Пользователи Сети решили "подкинуть идейку" Стуббу насчет России
20:34
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАМОСКВАЕВРОПАУрсула фон дер ЛяйенСергей ЛавровЕСМИД РФEuroclearФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала