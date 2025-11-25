Фон дер Ляйен сделала громкое заявление о России

https://1prime.ru/20251125/rossiya-864937674.html

МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X заявила, что вопрос о замороженных российских активах станет ключевой темой на предстоящих переговорах по Украине."Интересы Украины — это наши интересы. Они неразделимы. Вот почему мы продолжим решительно поддерживать Украину на предстоящих переговорах. Центральным моментом является вопрос финансирования Украины, в том числе за счет замороженных российских активов", — написала она.В МИД России неоднократно заявляли, что заморозка российских активов в Европе является актом воровства, подчеркивая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные резервы Москвы. Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что Россия ответит на конфискацию замороженных активов со стороны Запада. По его словам, Москва также может не возвращать средства, которые западные государства хранят в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около половины золотовалютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. Из них свыше 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской компании Euroclear, одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что с января по сентябрь 2025 года ЕС перевел Украине 14 миллиардов евро, полученных от замороженных российских активов. В ответ на заморозку активов Россия установила свои собственные ограничительные меры: средства иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Вывести эти средства возможно исключительно по решению специальной правительственной комиссии.

