Эксперт отметил оживление российского рынка автолизинга - 25.11.2025
Эксперт отметил оживление российского рынка автолизинга
Эксперт отметил оживление российского рынка автолизинга - 25.11.2025, ПРАЙМ
Эксперт отметил оживление российского рынка автолизинга
Российский рынок автолизинга осенью временно оживился на фоне ожиданий введения новых правил утильсбора, небольшого снижения ключевой ставки ЦБ, в дальнейшем... | 25.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок автолизинга осенью временно оживился на фоне ожиданий введения новых правил утильсбора, небольшого снижения ключевой ставки ЦБ, в дальнейшем рынок может продолжить восстанавливаться, сообщил РИА Новости первый заместитель генерального директора автолизинговой компании "Европлан" Илья Ноготков. "В третьем квартале мы наблюдаем временное оживление российского бизнеса. Обсуждение возможного увеличения утильсбора также стимулировало спрос на автомобили в лизинг: многие клиенты активизировали покупки автомобилей разных сегментов. Кроме того, незначительное снижение ключевой ставки Банка России и стимулирование спроса за счет госпрограммы Минпромторга РФ способствует оживлению бизнеса", — пояснил Ноготков в кулуарах конференции "Цифровые технологии в лизинговой деятельности". Речь идет о временном увеличении госсубсидии на коммерческий транспорт со стороны Минпромторга РФ. По его словам, в третьем квартале по сравнению со вторым компания показала рост нового бизнеса: +20% по числу сделок и +25% по объему. "Мы наблюдаем постепенный рост нового бизнеса: в третьем квартале по сравнению со вторым объем нового бизнеса увеличился на 25%. При благоприятных геополитических событиях, думаю, все смогут почувствовать себя спокойнее, и инвестиции в основные средства начнут постепенно возвращаться, что поддержит дальнейший рост рынка", - отметил топ-менеджер. Правительство РФ утвердило новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, они вступят в силу с 1 декабря текущего года. Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.
россия, финансы, рф, минпромторг, авто
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, Минпромторг, Авто
17:45 25.11.2025
 
Эксперт отметил оживление российского рынка автолизинга

Ноготков: российский рынок автолизинга осенью временно оживился

© РИА Новости . Руслан КривобокПродажа автомобилей
Продажа автомобилей - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Продажа автомобилей. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок автолизинга осенью временно оживился на фоне ожиданий введения новых правил утильсбора, небольшого снижения ключевой ставки ЦБ, в дальнейшем рынок может продолжить восстанавливаться, сообщил РИА Новости первый заместитель генерального директора автолизинговой компании "Европлан" Илья Ноготков.
"В третьем квартале мы наблюдаем временное оживление российского бизнеса. Обсуждение возможного увеличения утильсбора также стимулировало спрос на автомобили в лизинг: многие клиенты активизировали покупки автомобилей разных сегментов. Кроме того, незначительное снижение ключевой ставки Банка России и стимулирование спроса за счет госпрограммы Минпромторга РФ способствует оживлению бизнеса", — пояснил Ноготков в кулуарах конференции "Цифровые технологии в лизинговой деятельности".
Речь идет о временном увеличении госсубсидии на коммерческий транспорт со стороны Минпромторга РФ.
По его словам, в третьем квартале по сравнению со вторым компания показала рост нового бизнеса: +20% по числу сделок и +25% по объему.
"Мы наблюдаем постепенный рост нового бизнеса: в третьем квартале по сравнению со вторым объем нового бизнеса увеличился на 25%. При благоприятных геополитических событиях, думаю, все смогут почувствовать себя спокойнее, и инвестиции в основные средства начнут постепенно возвращаться, что поддержит дальнейший рост рынка", - отметил топ-менеджер.
Правительство РФ утвердило новые правила расчета утилизационного сбора на легковые автомобили, они вступят в силу с 1 декабря текущего года.
Утилизационный сбор представляет собой налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства.
