https://1prime.ru/20251125/sechin-864903011.html
Сечин рассказал об обеспечении энергобезопасности России и КНР
Сечин рассказал об обеспечении энергобезопасности России и КНР - 25.11.2025, ПРАЙМ
Сечин рассказал об обеспечении энергобезопасности России и КНР
Добавлены подробности (3, 4 абзацы) | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T06:44+0300
2025-11-25T06:44+0300
2025-11-25T06:44+0300
энергетика
нефть
газ
китай
рф
игорь сечин
роснефть
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864903011.jpg?1764042262
Добавлены подробности (3, 4 абзацы)
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Создание современной инфраструктуры поставок углеводородов задолго до закрытия западных рынков обеспечило энергобезопасность России и Китайской Народной Республики, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Своевременные решения по созданию современной инфраструктуры поставок углеводородного сырья, принятые задолго до закрытия западных рынков, стали важным фактором обеспечения энергобезопасности наших стран", - сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
Сечин отметил, что что последовательная и дальновидная политика китайского руководства позволяет воспользоваться преимуществами плановой и рыночной экономики одновременно. Благодаря этому синергетическому эффекту, Китай может поддерживать опережающие темпы экономического роста на уровне около 5% в год.
"Очевидно, что такая траектория развития потребует обеспечить дальнейший рост потребления энергии", - добавил глава "Роснефти". Он подчеркнул, что российские поставки энергоресурсов являются важнейшим поддерживающим фактором в достижении Китаем своих стратегических целей.
китай
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, газ, китай, рф, игорь сечин, роснефть
Энергетика, Нефть, Газ, КИТАЙ, РФ, Игорь Сечин, Роснефть
Сечин рассказал об обеспечении энергобезопасности России и КНР
Сечин: инфраструктура поставок углеводородов обеспечила энергобезопасность России и КНР
Добавлены подробности (3, 4 абзацы)
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Создание современной инфраструктуры поставок углеводородов задолго до закрытия западных рынков обеспечило энергобезопасность России и Китайской Народной Республики, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Своевременные решения по созданию современной инфраструктуры поставок углеводородного сырья, принятые задолго до закрытия западных рынков, стали важным фактором обеспечения энергобезопасности наших стран", - сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
Сечин отметил, что что последовательная и дальновидная политика китайского руководства позволяет воспользоваться преимуществами плановой и рыночной экономики одновременно. Благодаря этому синергетическому эффекту, Китай может поддерживать опережающие темпы экономического роста на уровне около 5% в год.
"Очевидно, что такая траектория развития потребует обеспечить дальнейший рост потребления энергии", - добавил глава "Роснефти". Он подчеркнул, что российские поставки энергоресурсов являются важнейшим поддерживающим фактором в достижении Китаем своих стратегических целей.