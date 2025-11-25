https://1prime.ru/20251125/sechin-864903011.html

Сечин рассказал об обеспечении энергобезопасности России и КНР

Сечин рассказал об обеспечении энергобезопасности России и КНР

25.11.2025

Добавлены подробности (3, 4 абзацы) МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Создание современной инфраструктуры поставок углеводородов задолго до закрытия западных рынков обеспечило энергобезопасность России и Китайской Народной Республики, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Своевременные решения по созданию современной инфраструктуры поставок углеводородного сырья, принятые задолго до закрытия западных рынков, стали важным фактором обеспечения энергобезопасности наших стран", - сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме. Сечин отметил, что что последовательная и дальновидная политика китайского руководства позволяет воспользоваться преимуществами плановой и рыночной экономики одновременно. Благодаря этому синергетическому эффекту, Китай может поддерживать опережающие темпы экономического роста на уровне около 5% в год. "Очевидно, что такая траектория развития потребует обеспечить дальнейший рост потребления энергии", - добавил глава "Роснефти". Он подчеркнул, что российские поставки энергоресурсов являются важнейшим поддерживающим фактором в достижении Китаем своих стратегических целей.

