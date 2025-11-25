https://1prime.ru/20251125/sechin-864903093.html

Сечин оценил стоимость природных богатств России

25.11.2025

МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Совокупная стоимость природных богатств России составляет почти 100 триллионов долларов, такую оценку дал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Россия, располагающая уникальной ресурсной базой, может гарантировать энергобезопасность всей Евразии. Совокупная стоимость природных богатств нашей страны составляет почти 100 триллионов долларов, что почти в два раза больше аналогичного показателя в США", – сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.

