https://1prime.ru/20251125/sechin-864903394.html

Сечин передал привет китайскому государственному деятелю Ван Цишаню

Сечин передал привет китайскому государственному деятелю Ван Цишаню - 25.11.2025, ПРАЙМ

Сечин передал привет китайскому государственному деятелю Ван Цишаню

Ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин передал... | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T06:50+0300

2025-11-25T06:50+0300

2025-11-25T06:50+0300

энергетика

нефть

россия

рф

игорь сечин

всто

роснефть

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864903394.jpg?1764042635

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин передал "горячий привет" китайскому государственному деятелю Ван Цишаню, который стоял у истоков создания нефтепровода ВСТО ("Восточная Сибирь — Тихий океан"). "В этой аудитории мне бы хотелось передать горячий привет тогдашнему сопредседателю энергодиалога "Россия-Китай", легендарному китайскому руководителю Ван Цишаню, получившему признание российского народа как большого друга России, стоявшему у истоков создания трубопроводной системы ВСТО, ставшей гарантирующим маршрутом наших поставок. Его личный вклад придал мощный импульс нашему партнерству и в сфере ядерной энергетики, поставок газа, угля, перетоков электроэнергии", - сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме. Сечин отметил, что по итогам прошлого года Россия обеспечила почти 19% китайского импорта энергоресурсов на общую сумму около 100 миллиардов долларов.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, рф, игорь сечин, всто, роснефть