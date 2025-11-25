Сечин передал привет китайскому государственному деятелю Ван Цишаню

https://1prime.ru/20251125/sechin-864903394.html
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин передал "горячий привет" китайскому государственному деятелю Ван Цишаню, который стоял у истоков создания нефтепровода ВСТО ("Восточная Сибирь — Тихий океан").
"В этой аудитории мне бы хотелось передать горячий привет тогдашнему сопредседателю энергодиалога "Россия-Китай", легендарному китайскому руководителю Ван Цишаню, получившему признание российского народа как большого друга России, стоявшему у истоков создания трубопроводной системы ВСТО, ставшей гарантирующим маршрутом наших поставок. Его личный вклад придал мощный импульс нашему партнерству и в сфере ядерной энергетики, поставок газа, угля, перетоков электроэнергии", - сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
Сечин отметил, что по итогам прошлого года Россия обеспечила почти 19% китайского импорта энергоресурсов на общую сумму около 100 миллиардов долларов.
