СМИ рассказали, когда Уиткофф и Кушнер начали работу над планом по Украине

ВАШИНГТОН, 25 ноя - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер начали работу над мирным планом по Украине после заключения сделки по прекращению огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. По информации издания, работа над первым вариантом плана началась во время полета домой с Ближнего Востока на фоне заключения соглашения по Газе. Газета также отмечает, что госсекретарь США Марко Рубио получил копию плана во время визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана на прошлой неделе. Рубио был в курсе инициативы Уиткоффа и Кушнера, но до того момента не был полностью знаком с подготовленным ими документом. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

