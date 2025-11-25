Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Украина "по существу" поддержала мирный план США - 25.11.2025
Политика
СМИ: Украина "по существу" поддержала мирный план США
СМИ: Украина "по существу" поддержала мирный план США - 25.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: Украина "по существу" поддержала мирный план США
Украина "по существу" поддерживает рамки предложенного США плана по урегулированию, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного украинского чиновника. | 25.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Украина "по существу" поддерживает рамки предложенного США плана по урегулированию, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного украинского чиновника. "Украина поддерживает суть основы мирного урегулирования после переговоров с (представителями - ред.) США в Женеве", - сообщает агентство со ссылкой на чиновника. Ранее телеканал CBS сообщал, что, по словам американского чиновника, Киев согласился с американским планом по урегулированию на Украине, но есть незначительные детали, которые нужно проработать. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
17:29 25.11.2025
 
СМИ: Украина "по существу" поддержала мирный план США

Reuters: Украина по существу поддержала рамки плана США по урегулированию

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Украина "по существу" поддерживает рамки предложенного США плана по урегулированию, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
"Украина поддерживает суть основы мирного урегулирования после переговоров с (представителями - ред.) США в Женеве", - сообщает агентство со ссылкой на чиновника.
Ранее телеканал CBS сообщал, что, по словам американского чиновника, Киев согласился с американским планом по урегулированию на Украине, но есть незначительные детали, которые нужно проработать.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
"Будет неизбежно". План Макрона против России устроил переполох во Франции
17:11
 
