https://1prime.ru/20251125/sokolov-864918321.html

Глава "АвтоВАЗа" рассказал о ситуации на российском авторынке

Глава "АвтоВАЗа" рассказал о ситуации на российском авторынке - 25.11.2025, ПРАЙМ

Глава "АвтоВАЗа" рассказал о ситуации на российском авторынке

Жесткие внешние условия продолжат оказывать давление на российский авторынок в следующем году, такое мнение выразил глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов. | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T13:03+0300

2025-11-25T13:03+0300

2025-11-25T13:03+0300

экономика

бизнес

россия

рф

максим соколов

автоваз

совет федерации

минпромторг

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/15/864780671_0:101:2970:1772_1920x0_80_0_0_e7ae87ab7f7559ea9c6611e1ee5c2b19.jpg

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Жесткие внешние условия продолжат оказывать давление на российский авторынок в следующем году, такое мнение выразил глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "В дальнейшем, конечно, мы видим, что такие жесткие внешние условия будут по-прежнему давить на наш рынок и в 2026 году", - сказал он в рамках круглого стола в Совете Федерации. Среди условий, которые влияют на снижение автомобильного рынка в стране, Соколов назвал макрофинансовые условия, высокую ключевую ставку ЦБ РФ, ужесточение условий кредитования и жесткий демпинг со стороны автомобилей китайского автопрома. Ранее Минпромторг РФ в начале ноября сообщал, что продажи новых транспортных средств в России за январь-октябрь 2025 года снизились на 22%, в том числе в октябре - на 8%.

https://1prime.ru/20251121/avto-864790778.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, максим соколов, автоваз, совет федерации, минпромторг, авто