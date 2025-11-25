https://1prime.ru/20251125/sokolov-864918321.html
Глава "АвтоВАЗа" рассказал о ситуации на российском авторынке
Глава "АвтоВАЗа" рассказал о ситуации на российском авторынке
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Жесткие внешние условия продолжат оказывать давление на российский авторынок в следующем году, такое мнение выразил глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "В дальнейшем, конечно, мы видим, что такие жесткие внешние условия будут по-прежнему давить на наш рынок и в 2026 году", - сказал он в рамках круглого стола в Совете Федерации. Среди условий, которые влияют на снижение автомобильного рынка в стране, Соколов назвал макрофинансовые условия, высокую ключевую ставку ЦБ РФ, ужесточение условий кредитования и жесткий демпинг со стороны автомобилей китайского автопрома. Ранее Минпромторг РФ в начале ноября сообщал, что продажи новых транспортных средств в России за январь-октябрь 2025 года снизились на 22%, в том числе в октябре - на 8%.
