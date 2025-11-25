Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава "АвтоВАЗа" рассказал о ситуации на российском авторынке - 25.11.2025
Глава "АвтоВАЗа" рассказал о ситуации на российском авторынке
Жесткие внешние условия продолжат оказывать давление на российский авторынок в следующем году, такое мнение выразил глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов. | 25.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Жесткие внешние условия продолжат оказывать давление на российский авторынок в следующем году, такое мнение выразил глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "В дальнейшем, конечно, мы видим, что такие жесткие внешние условия будут по-прежнему давить на наш рынок и в 2026 году", - сказал он в рамках круглого стола в Совете Федерации. Среди условий, которые влияют на снижение автомобильного рынка в стране, Соколов назвал макрофинансовые условия, высокую ключевую ставку ЦБ РФ, ужесточение условий кредитования и жесткий демпинг со стороны автомобилей китайского автопрома. Ранее Минпромторг РФ в начале ноября сообщал, что продажи новых транспортных средств в России за январь-октябрь 2025 года снизились на 22%, в том числе в октябре - на 8%.
13:03 25.11.2025
 
Глава "АвтоВАЗа" рассказал о ситуации на российском авторынке

Генеральный директор компании "АвтоВАЗ" Максим Соколов
Генеральный директор компании "АвтоВАЗ" Максим Соколов . Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Жесткие внешние условия продолжат оказывать давление на российский авторынок в следующем году, такое мнение выразил глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"В дальнейшем, конечно, мы видим, что такие жесткие внешние условия будут по-прежнему давить на наш рынок и в 2026 году", - сказал он в рамках круглого стола в Совете Федерации.
Среди условий, которые влияют на снижение автомобильного рынка в стране, Соколов назвал макрофинансовые условия, высокую ключевую ставку ЦБ РФ, ужесточение условий кредитования и жесткий демпинг со стороны автомобилей китайского автопрома.
Ранее Минпромторг РФ в начале ноября сообщал, что продажи новых транспортных средств в России за январь-октябрь 2025 года снизились на 22%, в том числе в октябре - на 8%.
Автомобиль Lada Granta
Глава "АвтоВАЗа" заявил о необходимости индексации цен на автомобили
21 ноября, 13:23
 
