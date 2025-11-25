https://1prime.ru/20251125/stubb-864931117.html

"Несколько дней". Стубб сделал новое заявление об Украине

25.11.2025

МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. В ближайшие дни ожидаются ключевые события в процессе урегулирования конфликта на Украине, предположил президент Финляндии Александр Стубб в соцсети X."Сегодня утром я разговаривал по телефону с Владимиром Зеленским и генсеком НАТО Марком Рютте. <…> Зеленский рассказал о текущей ситуации на фронте. <…> Следующие несколько дней станут решающими в достижении справедливого и прочного мира", — написал он.Ранее появилась информация, что Александр Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони направились в Вашингтон после обсуждений по Украине, проведенных в Женеве.План Соединенных Штатов по разрешению конфликта и позиция РоссииСША создали план для мирного завершения конфликта на Украине, который состоит из 28 пунктов, разделенных на четыре основные части: мир, гарантии Украине по типу пятой статьи НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.Согласно информации зарубежных СМИ, план предполагает передачу Донбасса под контроль Москвы, официальное признание его и Крыма частью России, замораживание боевых действий по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ вдвое, а также запрет на размещение на территории Украины иностранных войск и оружия, способных бить вглубь территории России.Владимир Путин сообщил, что Россия располагает текстом этого плана, однако подробные обсуждения еще не проводились. Президент подчеркнул, что данный документ может стать основой для окончательного урегулирования. В общем, Москва довольна текущей ситуацией на фронте, которая способствует достижению целей специальной операции через военные действия, но при этом она открыта для переговоров и мирного решении проблемы.

