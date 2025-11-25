Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Несколько дней". Стубб сделал новое заявление об Украине - 25.11.2025, ПРАЙМ
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Несколько дней". Стубб сделал новое заявление об Украине
"Несколько дней". Стубб сделал новое заявление об Украине - 25.11.2025, ПРАЙМ
"Несколько дней". Стубб сделал новое заявление об Украине
В ближайшие дни ожидаются ключевые события в процессе урегулирования конфликта на Украине, предположил президент Финляндии Александр Стубб в соцсети X. | 25.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. В ближайшие дни ожидаются ключевые события в процессе урегулирования конфликта на Украине, предположил президент Финляндии Александр Стубб в соцсети X."Сегодня утром я разговаривал по телефону с Владимиром Зеленским и генсеком НАТО Марком Рютте. &lt;…&gt; Зеленский рассказал о текущей ситуации на фронте. &lt;…&gt; Следующие несколько дней станут решающими в достижении справедливого и прочного мира", — написал он.Ранее появилась информация, что Александр Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони направились в Вашингтон после обсуждений по Украине, проведенных в Женеве.План Соединенных Штатов по разрешению конфликта и позиция РоссииСША создали план для мирного завершения конфликта на Украине, который состоит из 28 пунктов, разделенных на четыре основные части: мир, гарантии Украине по типу пятой статьи НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.Согласно информации зарубежных СМИ, план предполагает передачу Донбасса под контроль Москвы, официальное признание его и Крыма частью России, замораживание боевых действий по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ вдвое, а также запрет на размещение на территории Украины иностранных войск и оружия, способных бить вглубь территории России.Владимир Путин сообщил, что Россия располагает текстом этого плана, однако подробные обсуждения еще не проводились. Президент подчеркнул, что данный документ может стать основой для окончательного урегулирования. В общем, Москва довольна текущей ситуацией на фронте, которая способствует достижению целей специальной операции через военные действия, но при этом она открыта для переговоров и мирного решении проблемы.
Новости
ru-RU
18:11 25.11.2025
 
"Несколько дней". Стубб сделал новое заявление об Украине

Стубб назвал следующие несколько дней решающими для Киева

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. В ближайшие дни ожидаются ключевые события в процессе урегулирования конфликта на Украине, предположил президент Финляндии Александр Стубб в соцсети X.
"Сегодня утром я разговаривал по телефону с Владимиром Зеленским и генсеком НАТО Марком Рютте. <…> Зеленский рассказал о текущей ситуации на фронте. <…> Следующие несколько дней станут решающими в достижении справедливого и прочного мира", написал он.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
СМИ: Украина "по существу" поддержала мирный план США
17:29
Ранее появилась информация, что Александр Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони направились в Вашингтон после обсуждений по Украине, проведенных в Женеве.
План Соединенных Штатов по разрешению конфликта и позиция России
США создали план для мирного завершения конфликта на Украине, который состоит из 28 пунктов, разделенных на четыре основные части: мир, гарантии Украине по типу пятой статьи НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
Согласно информации зарубежных СМИ, план предполагает передачу Донбасса под контроль Москвы, официальное признание его и Крыма частью России, замораживание боевых действий по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ вдвое, а также запрет на размещение на территории Украины иностранных войск и оружия, способных бить вглубь территории России.
Владимир Путин сообщил, что Россия располагает текстом этого плана, однако подробные обсуждения еще не проводились. Президент подчеркнул, что данный документ может стать основой для окончательного урегулирования. В общем, Москва довольна текущей ситуацией на фронте, которая способствует достижению целей специальной операции через военные действия, но при этом она открыта для переговоров и мирного решении проблемы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Россия ждет от США промежуточной версии плана по Украине, заявил Лавров
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАМОСКВААлександр СтуббВладимир ЗеленскийМарк РюттеНАТОВСУ
 
 
