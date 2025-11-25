https://1prime.ru/20251125/stubb-864935649.html
Пользователи Сети решили "подкинуть идейку" Стуббу насчет России
Пользователи Сети решили "подкинуть идейку" Стуббу насчет России - 25.11.2025
Пользователи Сети решили "подкинуть идейку" Стуббу насчет России
Пользователи соцсети X раскритиковали президента Финляндии Александра Стубба за его лицемерный подход к украинскому конфликту после заявления о том, что судьбу... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T20:34+0300
2025-11-25T20:34+0300
2025-11-25T20:34+0300
спецоперация на украине
финляндия
украина
киев
александр стубб
нато
россия
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Пользователи соцсети X раскритиковали президента Финляндии Александра Стубба за его лицемерный подход к украинскому конфликту после заявления о том, что судьбу Украины должен решать сам Киев, а за европейскую безопасность отвечает Европа. "Хотя Украина не является членом НАТО, вы продолжаете втягивать ее в этот конфликт. Не лезьте не в свое дело!" — написал один из пользователей."Ни одна страна не может принимать решения, угрожающие безопасности другой страны. Сейчас Россия подвергается нападению со стороны коллективного Запада и у нее больше оснований требовать гарантий безопасности. Финляндии следует разобраться с хаосом у себя дома, а не вмешиваться в чужие конфликты", — прокомментировал другой."Хочу подкинуть тебе еще идейку: будущее России решать России. Удачи", — добавил еще один участник обсуждения."Украина побеждена. Смирись, Стубб", — резюмировали читатели.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
финляндия
украина
киев
