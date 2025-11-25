https://1prime.ru/20251125/stubb-864935649.html

Пользователи Сети решили "подкинуть идейку" Стуббу насчет России

Пользователи Сети решили "подкинуть идейку" Стуббу насчет России - 25.11.2025, ПРАЙМ

Пользователи Сети решили "подкинуть идейку" Стуббу насчет России

Пользователи соцсети X раскритиковали президента Финляндии Александра Стубба за его лицемерный подход к украинскому конфликту после заявления о том, что судьбу... | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T20:34+0300

2025-11-25T20:34+0300

2025-11-25T20:34+0300

спецоперация на украине

финляндия

украина

киев

александр стубб

нато

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864606184_0:19:2000:1144_1920x0_80_0_0_066465dc31c326a311b0ac6911b16d83.jpg

МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Пользователи соцсети X раскритиковали президента Финляндии Александра Стубба за его лицемерный подход к украинскому конфликту после заявления о том, что судьбу Украины должен решать сам Киев, а за европейскую безопасность отвечает Европа. "Хотя Украина не является членом НАТО, вы продолжаете втягивать ее в этот конфликт. Не лезьте не в свое дело!" — написал один из пользователей."Ни одна страна не может принимать решения, угрожающие безопасности другой страны. Сейчас Россия подвергается нападению со стороны коллективного Запада и у нее больше оснований требовать гарантий безопасности. Финляндии следует разобраться с хаосом у себя дома, а не вмешиваться в чужие конфликты", — прокомментировал другой."Хочу подкинуть тебе еще идейку: будущее России решать России. Удачи", — добавил еще один участник обсуждения."Украина побеждена. Смирись, Стубб", — резюмировали читатели.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20251125/ukraina-864931435.html

https://1prime.ru/20251125/smi-864929506.html

финляндия

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финляндия, украина, киев, александр стубб, нато, россия