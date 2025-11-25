Пользователи Сети решили "подкинуть идейку" Стуббу насчет России

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251125/stubb-864935649.html
2025-11-25T20:34+0300
2025-11-25T20:34+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864606184_0:19:2000:1144_1920x0_80_0_0_066465dc31c326a311b0ac6911b16d83.jpg
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Пользователи соцсети X раскритиковали президента Финляндии Александра Стубба за его лицемерный подход к украинскому конфликту после заявления о том, что судьбу Украины должен решать сам Киев, а за европейскую безопасность отвечает Европа. "Хотя Украина не является членом НАТО, вы продолжаете втягивать ее в этот конфликт. Не лезьте не в свое дело!" — написал один из пользователей."Ни одна страна не может принимать решения, угрожающие безопасности другой страны. Сейчас Россия подвергается нападению со стороны коллективного Запада и у нее больше оснований требовать гарантий безопасности. Финляндии следует разобраться с хаосом у себя дома, а не вмешиваться в чужие конфликты", — прокомментировал другой."Хочу подкинуть тебе еще идейку: будущее России решать России. Удачи", — добавил еще один участник обсуждения."Украина побеждена. Смирись, Стубб", — резюмировали читатели.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
20:34 25.11.2025
 

© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Grits
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Пользователи соцсети X раскритиковали президента Финляндии Александра Стубба за его лицемерный подход к украинскому конфликту после заявления о том, что судьбу Украины должен решать сам Киев, а за европейскую безопасность отвечает Европа.
"Хотя Украина не является членом НАТО, вы продолжаете втягивать ее в этот конфликт. Не лезьте не в свое дело!" — написал один из пользователей.
Артиллеристы в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
"Слишком поздно": на Западе забили тревогу из-за Украины
18:26
"Ни одна страна не может принимать решения, угрожающие безопасности другой страны. Сейчас Россия подвергается нападению со стороны коллективного Запада и у нее больше оснований требовать гарантий безопасности. Финляндии следует разобраться с хаосом у себя дома, а не вмешиваться в чужие конфликты", — прокомментировал другой.
"Хочу подкинуть тебе еще идейку: будущее России решать России. Удачи", — добавил еще один участник обсуждения.
"Украина побеждена. Смирись, Стубб", — резюмировали читатели.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
СМИ: Украина "по существу" поддержала мирный план США
17:29
 
Спецоперация на Украине
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
