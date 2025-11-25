https://1prime.ru/20251125/tramp-864895052.html
В Белом доме заявили, что Трамп оказывает давление на Москву и Киев
В Белом доме заявили, что Трамп оказывает давление на Москву и Киев - 25.11.2025, ПРАЙМ
В Белом доме заявили, что Трамп оказывает давление на Москву и Киев
Президент США Дональд Трамп оказывает давление на Москву и Киев, добиваясь скорейшего урегулирования конфликта между ними, заявила в понедельник пресс-секретарь
ВАШИНГТОН, 25 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп оказывает давление на Москву и Киев, добиваясь скорейшего урегулирования конфликта между ними, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент оказывает большое давление на обоих лидеров всё это время. Мы ведём переговоры с обеими сторонами. Он лично разговаривает с обоими лидерами уже десять месяцев. Так что да, можете ожидать, что это давление продолжится. Президент хочет, чтобы эта война закончилась", — сказала Левитт журналистам.
По её словам, "президент хочет, чтобы сделка была заключена как можно быстрее" и доверяет своей команде, которая "делает всё возможное, чтобы довести процесс до финала".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
