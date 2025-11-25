https://1prime.ru/20251125/tramp-864895239.html
Белый дом: Трамп круглосуточно работает над урегулированием на Украине
ВАШИНГТОН, 25 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп круглосуточно работает над вопросом урегулирования конфликта на Украине, сообщила представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Я видела, как президент и его команда работали круглосуточно, всю ночь напролет с обеими сторонами в бесконечных телефонных разговорах, на бесконечных встречах, пытаясь положить конец этой войне, и любое предположение об обратном является полным непониманием фактов", – сказала Левитт журналистам.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
