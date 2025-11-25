"Слишком поздно": на Западе забили тревогу из-за Украины
Advance: Европа пытается диктовать свои условия по Украине, но уже слишком поздно
Артиллеристы в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Европейские лидеры стремятся навязать свои условия в процессе урегулирования конфликта на Украине, однако они опоздали, пишет Advance.
"Европа пытается в этой истории выступать в роли рупора совести и рациональности, но уже слишком поздно. На протяжении многих лет европейцы следовали американской стратегии и ограничивали собственную автономию, так что теперь, когда Вашингтон внезапно отступает, европейские власти в панике малюют свои "красные линии", — говорится в публикации.
По мнению издания, у Европейского Союза не останется шансов продолжать финансирование украинского конфликта без "американской воли", поэтому Европа "настаивает хотя бы на участии в переговорах, чтобы соглашение не было подписано за ее спиной".
Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, во вторник заявил, что Европа не воспользовалась возможностью внести свой вклад в урегулирование кризиса на Украине. Министр отметил, что каждый раз при достижении прогресса на этом направлении, соглашения срывались. Поэтому вряд ли Франция или Германия смогут выступать посредниками в решении украинского конфликта, однако эту роль могли бы взять на себя Беларусь и Турция.
Как заявил Владимир Путин, Россия располагает текстом американского плана, но он пока не обсуждался детально. Президент предположил, что этот документ может стать основой для окончательного урегулирования. В целом Москва удовлетворена текущей ситуацией на фронте, что позволяет достигать целей спецоперации военным путем, однако она также готова к переговорам и мирному решению вопросов.
