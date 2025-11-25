https://1prime.ru/20251125/vuchich-864920911.html

Вучич предупредил о последствиях остановки "Нефтяной индустрии Сербии"

Вучич предупредил о последствиях остановки "Нефтяной индустрии Сербии"

энергетика

нефть

сербия

сша

александр вучич

nis

БЕЛГРАД, 25 ноя – ПРАЙМ. Остановка "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) из-за санкций США в ближайшие дни грозит проблемами в здравоохранении, электроснабжении, безопасности Сербии, заявил президент страны Александр Вучич. Президент Сербии сообщил во вторник, что единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Сербии, принадлежащий NIS под санкциями США, еще не остановлен, но сократил режим работы, осталось 4 дня до полной остановки. "Среди прочего под угрозой окажется, из-за разнообразной нехватки, функционирование системы здравоохранения, прежде всего, скорой помощи, что имеет решающее значение, мы постарались, чтобы до 15 января работало. Затем – деятельность всех торговых сетей Сербии, и речь идет не только о нефтепродуктах, речь идет обо всей жизни в Сербии. Под угрозой – производство всех ключевых ресурсов, в том числе электричества, что может вызвать непредсказуемые последствия как в хозяйстве, домовладениях, так и для каждого гражданина", - сказал Вучич во вторник в обращении к гражданам. Он добавил, что под угрозой окажется и общая безопасность "из-за снижения технических возможностей полиции", возможны проблемы во всей транспортной системе, что приведет к подорожанию товаров.

