Вучич предупредил о последствиях остановки "Нефтяной индустрии Сербии" - 25.11.2025
Вучич предупредил о последствиях остановки "Нефтяной индустрии Сербии"
Вучич предупредил о последствиях остановки "Нефтяной индустрии Сербии"
2025-11-25T13:46+0300
2025-11-25T13:46+0300
энергетика
нефть
сербия
сша
александр вучич
nis
БЕЛГРАД, 25 ноя – ПРАЙМ. Остановка "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) из-за санкций США в ближайшие дни грозит проблемами в здравоохранении, электроснабжении, безопасности Сербии, заявил президент страны Александр Вучич. Президент Сербии сообщил во вторник, что единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Сербии, принадлежащий NIS под санкциями США, еще не остановлен, но сократил режим работы, осталось 4 дня до полной остановки. "Среди прочего под угрозой окажется, из-за разнообразной нехватки, функционирование системы здравоохранения, прежде всего, скорой помощи, что имеет решающее значение, мы постарались, чтобы до 15 января работало. Затем – деятельность всех торговых сетей Сербии, и речь идет не только о нефтепродуктах, речь идет обо всей жизни в Сербии. Под угрозой – производство всех ключевых ресурсов, в том числе электричества, что может вызвать непредсказуемые последствия как в хозяйстве, домовладениях, так и для каждого гражданина", - сказал Вучич во вторник в обращении к гражданам. Он добавил, что под угрозой окажется и общая безопасность "из-за снижения технических возможностей полиции", возможны проблемы во всей транспортной системе, что приведет к подорожанию товаров.
нефть, сербия, сша, александр вучич, nis
Энергетика, Нефть, СЕРБИЯ, США, Александр Вучич, NIS
13:46 25.11.2025
 
Вучич предупредил о последствиях остановки "Нефтяной индустрии Сербии"

Вучич: остановка NIS грозит проблемами в здравоохранении и электроснабжении

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 25 ноя – ПРАЙМ. Остановка "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) из-за санкций США в ближайшие дни грозит проблемами в здравоохранении, электроснабжении, безопасности Сербии, заявил президент страны Александр Вучич.
Президент Сербии сообщил во вторник, что единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Сербии, принадлежащий NIS под санкциями США, еще не остановлен, но сократил режим работы, осталось 4 дня до полной остановки.
"Среди прочего под угрозой окажется, из-за разнообразной нехватки, функционирование системы здравоохранения, прежде всего, скорой помощи, что имеет решающее значение, мы постарались, чтобы до 15 января работало. Затем – деятельность всех торговых сетей Сербии, и речь идет не только о нефтепродуктах, речь идет обо всей жизни в Сербии. Под угрозой – производство всех ключевых ресурсов, в том числе электричества, что может вызвать непредсказуемые последствия как в хозяйстве, домовладениях, так и для каждого гражданина", - сказал Вучич во вторник в обращении к гражданам.
Он добавил, что под угрозой окажется и общая безопасность "из-за снижения технических возможностей полиции", возможны проблемы во всей транспортной системе, что приведет к подорожанию товаров.
Вучич посетовал, что у Сербии нет права первоочередной покупки NIS
22 ноября, 17:54
Вучич посетовал, что у Сербии нет права первоочередной покупки NIS
22 ноября, 17:54
 
Заголовок открываемого материала