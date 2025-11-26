https://1prime.ru/20251126/bani-864948781.html

В России появилась первая баня для туристов, соответствующая ГОСТу

2025-11-26

2025-11-26T08:31+0300

2025-11-26T08:52+0300

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Роскачество впервые в России сертифицировало гостиничный комплекс на соответствие сразу двум национальным стандартам - на экотуризм и услуги бань и душевых, сертификаты получил объект из Тверской области, рассказали РИА Новости в организации. "Гостиничный комплекс "Ямская слобода" в Завидове Тверской области первым в России прошел сертификацию на соответствие ГОСТам на экологический туризм и услуги бань и душевых. Гостиничный комплекс стал первым объектом в России, получившим одновременно два высоких подтверждения качества", - рассказали в организации. Там отметили, что первый сертификат подтверждает соответствие ГОСТу "Туристские услуги. Экологический туризм. Общие требования". Стандарт устанавливает строгие критерии взаимодействия с природной средой. "Еще один сертификат выдан комплексу на соответствие ГОСТ Р 59864-2022 "Туристские услуги. Бани и душевые. Общие требования", - добавили в организации. ГОСТ регулирует безопасность, гигиену, комфорт и качество сервиса в банно-оздоровительных комплексах. Торжественное вручение сертификатов прошло во время сессии "Классификация пляжей в контексте устойчивого развития туристических территорий" международного форума "Всемирный день качества - 2025", уточнили в Роскачестве.

2025

