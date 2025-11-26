Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России появилась первая баня для туристов, соответствующая ГОСТу - 26.11.2025
В России появилась первая баня для туристов, соответствующая ГОСТу
В России появилась первая баня для туристов, соответствующая ГОСТу - 26.11.2025, ПРАЙМ
В России появилась первая баня для туристов, соответствующая ГОСТу
Роскачество впервые в России сертифицировало гостиничный комплекс на соответствие сразу двум национальным стандартам - на экотуризм и услуги бань и душевых,... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T08:31+0300
2025-11-26T08:52+0300
туризм
бизнес
россия
роскачество
гост
https://cdnn.1prime.ru/img/83377/88/833778862_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_b766b84a4471096d5d931ee400e3a490.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Роскачество впервые в России сертифицировало гостиничный комплекс на соответствие сразу двум национальным стандартам - на экотуризм и услуги бань и душевых, сертификаты получил объект из Тверской области, рассказали РИА Новости в организации. "Гостиничный комплекс "Ямская слобода" в Завидове Тверской области первым в России прошел сертификацию на соответствие ГОСТам на экологический туризм и услуги бань и душевых. Гостиничный комплекс стал первым объектом в России, получившим одновременно два высоких подтверждения качества", - рассказали в организации. Там отметили, что первый сертификат подтверждает соответствие ГОСТу "Туристские услуги. Экологический туризм. Общие требования". Стандарт устанавливает строгие критерии взаимодействия с природной средой. "Еще один сертификат выдан комплексу на соответствие ГОСТ Р 59864-2022 "Туристские услуги. Бани и душевые. Общие требования", - добавили в организации. ГОСТ регулирует безопасность, гигиену, комфорт и качество сервиса в банно-оздоровительных комплексах. Торжественное вручение сертификатов прошло во время сессии "Классификация пляжей в контексте устойчивого развития туристических территорий" международного форума "Всемирный день качества - 2025", уточнили в Роскачестве.
туризм, бизнес, россия, роскачество, гост
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Роскачество, ГОСТ
08:31 26.11.2025 (обновлено: 08:52 26.11.2025)
 
В России появилась первая баня для туристов, соответствующая ГОСТу

Тверской отель "Ямская слобода" первым в РФ получил сертификат на экотуризм и услуги бань

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Роскачество впервые в России сертифицировало гостиничный комплекс на соответствие сразу двум национальным стандартам - на экотуризм и услуги бань и душевых, сертификаты получил объект из Тверской области, рассказали РИА Новости в организации.
"Гостиничный комплекс "Ямская слобода" в Завидове Тверской области первым в России прошел сертификацию на соответствие ГОСТам на экологический туризм и услуги бань и душевых. Гостиничный комплекс стал первым объектом в России, получившим одновременно два высоких подтверждения качества", - рассказали в организации.
Там отметили, что первый сертификат подтверждает соответствие ГОСТу "Туристские услуги. Экологический туризм. Общие требования". Стандарт устанавливает строгие критерии взаимодействия с природной средой.
"Еще один сертификат выдан комплексу на соответствие ГОСТ Р 59864-2022 "Туристские услуги. Бани и душевые. Общие требования", - добавили в организации. ГОСТ регулирует безопасность, гигиену, комфорт и качество сервиса в банно-оздоровительных комплексах.
Торжественное вручение сертификатов прошло во время сессии "Классификация пляжей в контексте устойчивого развития туристических территорий" международного форума "Всемирный день качества - 2025", уточнили в Роскачестве.
 
ТуризмБизнесРОССИЯРоскачествоГОСТ
 
 
Заголовок открываемого материала