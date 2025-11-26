https://1prime.ru/20251126/gaz-864966156.html
Цивилев рассказал о выполнении программы по газификации Киргизии
Цивилев рассказал о выполнении программы по газификации Киргизии - 26.11.2025, ПРАЙМ
Цивилев рассказал о выполнении программы по газификации Киргизии
Совместная программа России и Киргизии по газификации населенных пунктов Киргизии идет строго в соответствии с планами и будет полностью выполнена, заявил... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T20:09+0300
2025-11-26T20:09+0300
2025-11-26T20:09+0300
россия
киргизия
рф
сергей цивилев
владимир путин
газпром
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861767380_0:29:3071:1756_1920x0_80_0_0_107f082b7a7d36439de3300f7c4bbebb.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Совместная программа России и Киргизии по газификации населенных пунктов Киргизии идет строго в соответствии с планами и будет полностью выполнена, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Она идет в строгом соответствии с теми планами, которые утверждены руководителями наших стран. Сбоя от этих планов на сегодняшний момент нет. Поэтому мы уверены, что мы ее полностью выполним", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1" в ответ на соответствущий вопрос. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" поставляет в Киргизию природный газ и подключился к реализации программы газификации киргизских регионов. На эти цели российским концерном выделено больше 400 миллионов долларов, что уже позволило повысить уровень обеспечения газом в стране до 42%. Эта работа будет продолжаться, отмечал президент.
киргизия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861767380_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_acec00e87b3a266f8a523a878a436ed1.jpg
Цивилев рассказал о выполнении программы по газификации Киргизии
Цивилев: программа по газификации Киргизии идет в соответствии с планами