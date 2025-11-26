Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Заплатите вдвое". Когда кредитка выгоднее рассрочки - 26.11.2025, ПРАЙМ
"Заплатите вдвое". Когда кредитка выгоднее рассрочки
Кредитная карта и рассрочка —два популярных финансовых инструмента, которые могут облегчить жизнь в случае крупных покупок. Как выбрать оптимальный для вас... | 26.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Кредитная карта и рассрочка —два популярных финансовых инструмента, которые могут облегчить жизнь в случае крупных покупок. Как выбрать оптимальный для вас вариант, чтобы не потерять деньги, агентству "Прайм" рассказал председатель комиссии по финансовым рынкам МГО "Опоры России" Егор Диашов.Для начала нужно понимать, чем они отличаются. Кредитная карта позволяет платить за любые покупки, внося в банк ежемесячно произвольные платежи, чтобы полностью закрыть долг до конца льготного периода.Рассрочка обычно не имеет скрытых комиссий, но все же не бесплатная: есть либо наценка на товар, либо необходимость оформить допуслуги, либо ограничения по использованию. Размер платежа в этом случае устанавливает магазин или его банк-партнер."Однозначного совета быть не может, все зависит от конкретной ситуации. Если вы уверены, что полностью погасите долг за время льготного периода кредитки, то она выгоднее. Но если просрочите выплату – неустойка будет выше комиссии за рассрочку", - рассуждает Диашов.Таким образом, выбор между кредитной картой и рассрочкой зависит от финансовых возможностей и планов. Если вы уверены в своем доходе и сможете быстро погасив долг, выбирайте кредитку. В этом случае вам светят еще и дополнительные бонусы, например, кешбэк.Если же вам нужны гибкие условия и возможность растянуть платежи, рассрочка подойдет больше. Тем более, в последнее время стали появляться гибридные карты, которые совмещают плюсы кредитной карты и рассрочки, заключил эксперт.
финансы, банки, егор диашов, опора россии, рассрочка
Финансы, Банки, Егор Диашов, Опора России, рассрочка
"Заплатите вдвое". Когда кредитка выгоднее рассрочки

Эксперт Диашов объяснил, когда кредитная карта выгоднее рассрочки

МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Кредитная карта и рассрочка —два популярных финансовых инструмента, которые могут облегчить жизнь в случае крупных покупок. Как выбрать оптимальный для вас вариант, чтобы не потерять деньги, агентству "Прайм" рассказал председатель комиссии по финансовым рынкам МГО "Опоры России" Егор Диашов.
Налог на вклады - ПРАЙМ, 1920, 04.10.2025
"Научились считать". Почему банки массово обнуляют лимиты по кредиткам
4 октября, 03:03
Для начала нужно понимать, чем они отличаются. Кредитная карта позволяет платить за любые покупки, внося в банк ежемесячно произвольные платежи, чтобы полностью закрыть долг до конца льготного периода.
Рассрочка обычно не имеет скрытых комиссий, но все же не бесплатная: есть либо наценка на товар, либо необходимость оформить допуслуги, либо ограничения по использованию. Размер платежа в этом случае устанавливает магазин или его банк-партнер.
"Однозначного совета быть не может, все зависит от конкретной ситуации. Если вы уверены, что полностью погасите долг за время льготного периода кредитки, то она выгоднее. Но если просрочите выплату – неустойка будет выше комиссии за рассрочку", - рассуждает Диашов.
Таким образом, выбор между кредитной картой и рассрочкой зависит от финансовых возможностей и планов. Если вы уверены в своем доходе и сможете быстро погасив долг, выбирайте кредитку. В этом случае вам светят еще и дополнительные бонусы, например, кешбэк.
Если же вам нужны гибкие условия и возможность растянуть платежи, рассрочка подойдет больше. Тем более, в последнее время стали появляться гибридные карты, которые совмещают плюсы кредитной карты и рассрочки, заключил эксперт.
 
ФинансыБанкиЕгор ДиашовОпора Россиирассрочка
 
 
