В Крыму назвали ущерб от блокады 29-м пунктом мирного плана

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – ПРАЙМ. Ущерб от блокады Крыма мог бы стать 29-м пунктом обсуждаемого плана по урегулированию на Украине, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. "Сейчас политически сформировалось окно возможностей, как мне кажется. В том плане, что мирные переговоры по Украине сейчас находятся в эпицентре общественного внимания и обсуждают все вопросы, в том числе как своровать наши замороженные активы за границей... но никто не обсуждает, как вернуть Крыму нанесенный ущерб до СВО - вот эта тема вполне могла бы быть 29-м пунктом мирного плана, и это было бы очень справедливо", - сказал Константинов в эфире канала Россия 24. По его мнению, это стало бы показательным уроком для всех. В то же время глава крымского парламента добавил, что иск имеет перспективы в будущем и с текущими переговорами не связан. "Перспективность этого иска состоит как раз в том, что он не связан с переговорами, контекстом проведения СВО и ее завершения. Это совершенно другая история – попытка геноцида, уничтожения целого региона со всем народом разными способами", - добавил он. Арбитражный суд Крыма в понедельник удовлетворил 12 исков от юридических лиц, пострадавших от блокад со стороны Украины, постановив взыскать более 5,3 миллиарда рублей ущерба. Суммарный объем требований к Украине за все блокады Крыма составляет более 9 триллионов 700 миллиардов рублей или порядка 150 миллиардов долларов, заявил во вторник Константинов. Ранее суды Крыма удовлетворили в полном объеме иски к властям Украины об ущербе республики от водной и энергетической блокад полуострова. Константинов тогда сообщал РИА Новости, что ущерб полуострову от двух блокад суммарно превысил 14 триллионов рублей. Начата работа по подсчету ущерба от продуктовой, транспортной и банковской блокад, а также от террористических атак. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Администрация США в ноябре заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. По данным СМИ, план состоит из 28 пунктов. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

