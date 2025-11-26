https://1prime.ru/20251126/lidery-864941551.html
Лидеры "коалиции желающих" и Рубио договорились ускорить работу по Украине
Лидеры "коалиции желающих" и Рубио договорились ускорить работу по Украине - 26.11.2025, ПРАЙМ
Лидеры "коалиции желающих" и Рубио договорились ускорить работу по Украине
Лидеры так называемой "коалиции желающих" и госсекретарь США Марко Рубио во вторник договорились ускорить работу по предоставлению Украине гарантий... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T02:14+0300
2025-11-26T02:14+0300
2025-11-26T02:14+0300
экономика
мировая экономика
россия
сша
рф
украина
марко рубио
марк рубио
владимир путин
нато
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864941551.jpg?1764112448
ЛОНДОН, 26 ноя - ПРАЙМ. Лидеры так называемой "коалиции желающих" и госсекретарь США Марко Рубио во вторник договорились ускорить работу по предоставлению Украине гарантий безопасности, заявили в канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Встреча так называемой "коалиции желающих" прошла во вторник в онлайн-формате. К переговорам "коалиции" впервые присоединился Рубио.
"Опираясь на работу и планирование, проведенные в рамках коалиции за последние несколько месяцев, лидеры договорились с госсекретарем Рубио ускорить совместную работу с Соединенными Штатами по ускорению планирования гарантий безопасности. Они поручили своим военным ведомствам довести эту работу до конца", - говорится в заявлении, опубликованном Даунинг-стрит по итогам переговоров.
Отмечается, что лидеры "коалиции" также приветствовали заверения в том, что в рамках плана США по Украине вопросы, касающиеся интересов Европы и НАТО, будут обсуждаться отдельно.
В заявлении также подчеркивается, что решающее значение для урегулирования будет иметь "быстрое принятие решения о предоставлении Украине долгосрочного финансирования, в том числе за счет использования в полном объеме замороженных российских активов".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
сша
рф
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, сша, рф, украина, марко рубио, марк рубио, владимир путин, нато, совбез, вс рф
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, США, РФ, УКРАИНА, Марко Рубио, Марк Рубио, Владимир Путин, НАТО, Совбез, ВС РФ
Лидеры "коалиции желающих" и Рубио договорились ускорить работу по Украине
Лидеры "коалиции желающих" и Рубио договорились ускорить работу по гарантиям безопасности
ЛОНДОН, 26 ноя - ПРАЙМ. Лидеры так называемой "коалиции желающих" и госсекретарь США Марко Рубио во вторник договорились ускорить работу по предоставлению Украине гарантий безопасности, заявили в канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Встреча так называемой "коалиции желающих" прошла во вторник в онлайн-формате. К переговорам "коалиции" впервые присоединился Рубио.
"Опираясь на работу и планирование, проведенные в рамках коалиции за последние несколько месяцев, лидеры договорились с госсекретарем Рубио ускорить совместную работу с Соединенными Штатами по ускорению планирования гарантий безопасности. Они поручили своим военным ведомствам довести эту работу до конца", - говорится в заявлении, опубликованном Даунинг-стрит по итогам переговоров.
Отмечается, что лидеры "коалиции" также приветствовали заверения в том, что в рамках плана США по Украине вопросы, касающиеся интересов Европы и НАТО, будут обсуждаться отдельно.
В заявлении также подчеркивается, что решающее значение для урегулирования будет иметь "быстрое принятие решения о предоставлении Украине долгосрочного финансирования, в том числе за счет использования в полном объеме замороженных российских активов".
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.