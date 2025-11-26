Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик заявил о рисках невыплаты "Лукойлом" дивидендов - 26.11.2025
Аналитик заявил о рисках невыплаты "Лукойлом" дивидендов
Аналитик заявил о рисках невыплаты "Лукойлом" дивидендов - 26.11.2025, ПРАЙМ
Аналитик заявил о рисках невыплаты "Лукойлом" дивидендов
"Лукойл" может не выплатить дивиденды по результатам второго полугодия 2025 года из-за недостатка свободного денежного потока по финансовым результатам в... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T21:06+0300
2025-11-26T21:06+0300
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. "Лукойл" может не выплатить дивиденды по результатам второго полугодия 2025 года из-за недостатка свободного денежного потока по финансовым результатам в соответствующем периоде, такое мнение высказал аналитик ресурсных секторов "Ренессанс Капитала" Марк Шумилов. "У нас единственная большая компания в нефтяном секторе, которая платит дивиденды от свободного денежного потока, это "Лукойл". Здесь мы видим большие риски того, что дивиденды за второе полугодие уже могут быть не выплачены просто из-за недостатка этого потока", – сказал он журналистам. Совет директоров "Лукойла" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2025 года в размере 397 рублей на акцию. Компания выплачивает дивиденды дважды в год, при этом размер промежуточного дивиденда рассчитывается по данным консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев. Внеочередное общее собрание акционеров "Лукойла" по вопросу выплаты дивидендов пройдет 29 декабря в заочной форме. Согласно дивидендной политике, "Лукойл" должен направлять на выплаты не менее 100% скорректированного свободного денежного потока. Великобритания 15 октября ввела санкции против "Лукойла". За ней последовали США и 22 октября включили в санкционный список компанию и ее "дочек", в которых та владеет долей более 50%. Евросоюз в рамках опубликованного 23 октября очередного пакета санкций ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. "Лукойл" в конце октября заявил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже стало известно, что компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем последняя заявила об отзыве предложения о покупке этих активов из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США. СМИ в ноябре сообщали об интересе к зарубежным активам "Лукойла" и со стороны других игроков. Речь, в частности, идет как о нефтегазовых гигантах, таких как Chevron, ExxonMobil и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC), так и о крупной инвестиционной компании Carlyle. "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе – в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
21:06 26.11.2025
 
Аналитик заявил о рисках невыплаты "Лукойлом" дивидендов

Аналитик Шумилов: "Лукойл" может не выплатить дивиденды по итогам второго полугодия

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. "Лукойл" может не выплатить дивиденды по результатам второго полугодия 2025 года из-за недостатка свободного денежного потока по финансовым результатам в соответствующем периоде, такое мнение высказал аналитик ресурсных секторов "Ренессанс Капитала" Марк Шумилов.
"У нас единственная большая компания в нефтяном секторе, которая платит дивиденды от свободного денежного потока, это "Лукойл". Здесь мы видим большие риски того, что дивиденды за второе полугодие уже могут быть не выплачены просто из-за недостатка этого потока", – сказал он журналистам.
Совет директоров "Лукойла" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2025 года в размере 397 рублей на акцию. Компания выплачивает дивиденды дважды в год, при этом размер промежуточного дивиденда рассчитывается по данным консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев. Внеочередное общее собрание акционеров "Лукойла" по вопросу выплаты дивидендов пройдет 29 декабря в заочной форме.
Согласно дивидендной политике, "Лукойл" должен направлять на выплаты не менее 100% скорректированного свободного денежного потока.
Великобритания 15 октября ввела санкции против "Лукойла". За ней последовали США и 22 октября включили в санкционный список компанию и ее "дочек", в которых та владеет долей более 50%. Евросоюз в рамках опубликованного 23 октября очередного пакета санкций ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
"Лукойл" в конце октября заявил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже стало известно, что компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем последняя заявила об отзыве предложения о покупке этих активов из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США.
СМИ в ноябре сообщали об интересе к зарубежным активам "Лукойла" и со стороны других игроков. Речь, в частности, идет как о нефтегазовых гигантах, таких как Chevron, ExxonMobil и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC), так и о крупной инвестиционной компании Carlyle.
"Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе – в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
