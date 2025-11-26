https://1prime.ru/20251126/lukoyl-864968087.html

Аналитик заявил о рисках невыплаты "Лукойлом" дивидендов

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. "Лукойл" может не выплатить дивиденды по результатам второго полугодия 2025 года из-за недостатка свободного денежного потока по финансовым результатам в соответствующем периоде, такое мнение высказал аналитик ресурсных секторов "Ренессанс Капитала" Марк Шумилов. "У нас единственная большая компания в нефтяном секторе, которая платит дивиденды от свободного денежного потока, это "Лукойл". Здесь мы видим большие риски того, что дивиденды за второе полугодие уже могут быть не выплачены просто из-за недостатка этого потока", – сказал он журналистам. Совет директоров "Лукойла" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2025 года в размере 397 рублей на акцию. Компания выплачивает дивиденды дважды в год, при этом размер промежуточного дивиденда рассчитывается по данным консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев. Внеочередное общее собрание акционеров "Лукойла" по вопросу выплаты дивидендов пройдет 29 декабря в заочной форме. Согласно дивидендной политике, "Лукойл" должен направлять на выплаты не менее 100% скорректированного свободного денежного потока. Великобритания 15 октября ввела санкции против "Лукойла". За ней последовали США и 22 октября включили в санкционный список компанию и ее "дочек", в которых та владеет долей более 50%. Евросоюз в рамках опубликованного 23 октября очередного пакета санкций ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. "Лукойл" в конце октября заявил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже стало известно, что компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем последняя заявила об отзыве предложения о покупке этих активов из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США. СМИ в ноябре сообщали об интересе к зарубежным активам "Лукойла" и со стороны других игроков. Речь, в частности, идет как о нефтегазовых гигантах, таких как Chevron, ExxonMobil и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC), так и о крупной инвестиционной компании Carlyle. "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе – в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.

