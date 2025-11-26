Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин и Жапаров обсудили тему миграции - 26.11.2025
https://1prime.ru/20251126/migratsiya-864954659.html
Путин и Жапаров обсудили тему миграции
Путин и Жапаров обсудили тему миграции - 26.11.2025, ПРАЙМ
Путин и Жапаров обсудили тему миграции
Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным сферу миграции, стороны поддержали обоюдную заинтересованность... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T13:22+0300
2025-11-26T13:22+0300
БИШКЕК, 26 ноя – ПРАЙМ. Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным сферу миграции, стороны поддержали обоюдную заинтересованность присутствия киргизских трудовых мигрантов в РФ. "Обсудили также и сферу миграции. Подтвердили обоюдную заинтересованность в обеспечении законного пребывания наших соотечественников на территории России, предоставлении достойных условий труда и предусмотренных социальных гарантий. Условились и дальше поработать по линии наших компетентных министерств в этом важном направлении", - сказал Жапаров. Путин находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке 25-27 ноября. У российского лидера также запланированы встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и участие в саммите ОДКБ.
Путин и Жапаров обсудили тему миграции

