Россия и Киргизия строят 14 объектов на возобновляемых источниках энергии

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Российско-Киргизский фонд развития финансирует строительство 14 объектов гидроэнергетики и электростанций на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) на сумму более 175 миллионов долларов, заявили в Минэнерго России по итогам участия министра Сергея Цивилева в российско-киргизских переговорах. "На сегодняшний день при участии Российско-Кыргызского фонда развития финансируется строительство 14 объектов гидроэнергетики и ВИЭ на сумму более 175 миллионов долларов США", - сказано в сообщении. Там добавили, что ‍‍‍российские компании участвуют в проектировании и модернизации ГЭС на киргизских реках. Планируется строительство крупной СЭС и новой современной ТЭЦ. Россия также снабжает киргизских потребителей электроэнергией. ‍‍‍В атомной сфере реализуется масштабная программа рекультивации площадок уранодобывающих производств. Изучается возможность сооружения в республике первой АЭС по передовым российским технологиям малых модульных реакторов, которые отвечают самым строгим требованиям безопасности и защиты окружающей среды, рассказали в министерстве.

