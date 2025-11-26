ОПЕК+ сохранит текущие планы по объему добычи нефти, считают эксперты

https://1prime.ru/20251126/neft-864948137.html

ОПЕК+ на серии встреч в онлайн-формате 30 ноября сохранит текущие планы по объемам добычи нефти, считают опрошенные РИА Новости эксперты. | 26.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-26T08:14+0300

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. ОПЕК+ на серии встреч в онлайн-формате 30 ноября сохранит текущие планы по объемам добычи нефти, считают опрошенные РИА Новости эксперты. На ближайшее воскресенье назначены заседания мониторингового комитета ОПЕК+ и всех глав делегаций, а также ежемесячная встреча восьми участников с добровольными ограничениями - России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака, Алжира, Казахстана, Кувейта и Омана. Последние в начале ноября решили увеличить предел добычи нефти в рамках выхода из сокращений еще на 137 тысяч баррелей в сутки в декабре и сохранить этот уровень в первом квартале 2026 года. Мониторинговый комитет традиционно проводится раз в два месяца и не принимает никаких решений по судьбе сделки, но дает рекомендации к общей встрече всех глав альянса, которая проходит раз в полгода. ОПЕК+ в последнее время не вносил никаких корректировок в общие квоты, а был сконцентрирован на добровольных ограничениях "восьмерки" и, позднее, выходе из них. "Основной сценарий встречи - подтверждение текущей траектории постепенного увеличения добычи с акцентом на "мягкую балансировку" рынка и усиление мониторинга фундаментальных показателей, чтобы не допустить ни дефицита, ни избытка предложения", - сказал старший менеджер консалтинговой компании "Имплемента" Иван Тимонин. Он отметил, что сейчас на мировом рынке работают два разнонаправленных фактора. С одной стороны, предложение в 2025 году вырастет примерно на 2,8 миллиона баррелей в сутки при умеренном приросте спроса в 1 миллион баррелей в сутки. С другой, этот дисбаланс сопровождается повышенной премией за риск на фоне новых санкций против российских нефтяных компаний, что поддерживает цены. Независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов также считает, что восемь стран ОПЕК+ воздержатся от резких действий на ближайшей встрече и сохранят объявленные планы. Однако, по его словам, в следующем году участникам альянса придется увеличивать квоты, а с ними – и фактическую добычу нефти, чтобы компенсировать падение цен. "На рынке складываются ожидания, что в 2026 году средняя цена Brent не превысит 60 долларов за баррель. Более того, Минэнерго США прогнозирует, что средняя цена Brent составит лишь 55 долларов за баррель. На этом фоне участникам альянса не остается ничего иного, кроме как использовать незадействованные мощности, которые превышают 3 миллиона баррелей в сутки, что сопоставимо с объемом морских поставок нефти из РФ в Индию и Китай", - сказал он. Вероятно, ОПЕК+ воздержится от увеличения добычи нефти до начала летнего сезона, и ждать новых значимых для рынка решений от него раньше весны 2026 года не стоит, поделился прогнозом директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. "Цены на нефть снижаются и при текущей добыче ОПЕК+, тем более, что еще не все страны, включая Россию, выбрали свои квоты, и продолжают действовать компенсационные механизмы за предыдущее "перепроизводство", - отметил эксперт. По расчетам РИА Новости, с учетом графика компенсаций в январе 2026 года предел нефтедобычи сократится в месячном выражении на 119 тысяч баррелей, в феврале - еще на 181 тысячу, а в марте - на 144 тысячи баррелей в сутки. "Также на рынке сейчас разнонаправленные оценки перспектив российского экспорта: кто-то по-прежнему дает алармистские оценки его возможного сокращения под воздействием санкций, другие, напротив, видят перспективы его роста в случае урегулирования украинского кризиса. Не все ясно и с динамикой спроса. В этих условиях наиболее разумное решение - переждать", - заключил Белогорьев.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, саудовская аравия, оаэ, ирак, опек