Добыча нефти в США за неделю снизилась до 13,814 миллиона баррелей в сутки
2025-11-26T18:44+0300
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 21 ноября, сократилась на 20 тысяч баррелей в день - до 13,814 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,79 миллиона баррелей в сутки. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в августе добыча нефти в США составила 13,79 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в сентябре показатель составил 13,78 миллиона баррелей в сутки, в октябре - 13,79 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,23 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 12 ноября повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 60 тысяч баррелей в день - до 13,59 миллиона баррелей в день, на 2026 год - на 70 тысяч баррелей, до 13,58 миллиона баррелей в день.
нефть, сша, энергетика
