Добыча нефти в США за неделю снизилась до 13,814 миллиона баррелей в сутки - 26.11.2025, ПРАЙМ
Добыча нефти в США за неделю снизилась до 13,814 миллиона баррелей в сутки
Добыча нефти в США за неделю снизилась до 13,814 миллиона баррелей в сутки - 26.11.2025, ПРАЙМ
Добыча нефти в США за неделю снизилась до 13,814 миллиона баррелей в сутки
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 21 ноября, сократилась на 20 тысяч баррелей в день - до 13,814 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T18:44+0300
2025-11-26T18:44+0300
нефть
сша
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/77278/59/772785971_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_81aac431a24ff9b9c08f1e71fe62b3d1.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 21 ноября, сократилась на 20 тысяч баррелей в день - до 13,814 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,79 миллиона баррелей в сутки. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в августе добыча нефти в США составила 13,79 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в сентябре показатель составил 13,78 миллиона баррелей в сутки, в октябре - 13,79 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,23 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 12 ноября повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 60 тысяч баррелей в день - до 13,59 миллиона баррелей в день, на 2026 год - на 70 тысяч баррелей, до 13,58 миллиона баррелей в день.
сша
Новости
ru-RU
нефть, сша, энергетика
Нефть, США, энергетика
18:44 26.11.2025
 
Добыча нефти в США за неделю снизилась до 13,814 миллиона баррелей в сутки

Добыча нефти в США за неделю по 21 ноября снизилась до 13,814 млн баррелей в сутки

© fotolia.com / Guido Vrola Нефтяные насосы
Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Нефтяные насосы. Архивное фото
© fotolia.com / Guido Vrola
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 21 ноября, сократилась на 20 тысяч баррелей в день - до 13,814 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,79 миллиона баррелей в сутки.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в августе добыча нефти в США составила 13,79 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в сентябре показатель составил 13,78 миллиона баррелей в сутки, в октябре - 13,79 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,23 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 12 ноября повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 60 тысяч баррелей в день - до 13,59 миллиона баррелей в день, на 2026 год - на 70 тысяч баррелей, до 13,58 миллиона баррелей в день.
СМИ: США разрешили Венгрии продолжать закупки нефти у "Лукойла"
СМИ: США разрешили Венгрии продолжать закупки нефти у "Лукойла"
Вчера, 17:03
 
