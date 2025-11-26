https://1prime.ru/20251126/neft-864966970.html

Нефть дешевеет после выхода данных об увеличении ее запасов в США

Нефть дешевеет после выхода данных об увеличении ее запасов в США

2025-11-26T20:28+0300

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть слабо снижаются в среду вечером после публикации данных о неожиданном увеличении запасов этого сырья в США за неделю, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.47 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent опускается на 0,02% относительно предыдущего закрытия, до 61,78 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,31%, до 57,93 доллара. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 21 ноября вырос на 2,8 миллиона баррелей - до 426,9 миллиона, в то время как аналитики ждали снижения показателя. Кроме того, запасы бензина в стране за неделю выросли сильнее ожиданий - на 2,5 миллиона баррелей, до 209,9 миллиона. Запасы дистиллятов также поднялись больше, чем прогнозировалось - на 1,1 миллиона баррелей, до 112,2 миллиона. Кроме того, добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 21 ноября, снизилась на 20 тысяч баррелей в сутки - до 13,814 миллиона баррелей в день.

сша

