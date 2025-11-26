https://1prime.ru/20251126/pentagon-864945220.html

Пентагон предрек Украине "неминуемое поражение", сообщили СМИ

26.11.2025

Пентагон предрек Украине "неминуемое поражение", сообщили СМИ

Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил на встрече в Киеве, что Украину ждет "неминуемое поражение", сообщает телеканал NBC со ссылкой на осведомленные... | 26.11.2025, ПРАЙМ

ВАШИНГТОН, 26 ноя - ПРАЙМ. Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил на встрече в Киеве, что Украину ждет "неминуемое поражение", сообщает телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники. "На встрече с украинскими официальными лицами в Киеве на прошлой неделе министр армии США Дэн Дрисколл дал мрачную оценку ситуации. Дрисколл сообщил своим визави, что их войска столкнулись с тяжёлой ситуацией на поле боя и потерпят неминуемое поражение от российских войск", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что в целом посыл США на встрече заключался в том, что Киеву "нужно принять сделку". Ранее в среду глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что провел разговор с Дрисколлом, власти ожидают его приезда в Киев на этой неделе. Во вторник американский президент Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что министр армии США проведет переговоры с Киевом по вопросу мирного плана, пока спецпосланник Стив Уиткофф будет находиться в Москве. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

