Лукашенко заявил о готовности Минска принять переговоры по Украине

Лукашенко заявил о готовности Минска принять переговоры по Украине

2025-11-26T15:00+0300

БИШКЕК, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если у российского лидера Владимира Путина возникнет желание снова приехать в Белоруссию, то Минск к этому готов. Путин находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке 25-27 ноября. "Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, это к месту будет. Мы всегда готовы", - заявил Лукашенко на встрече с Путиным, комментируя тот факт, что первые контакты Москвы и Киева проходили на белорусской территории.

