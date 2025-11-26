Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко заявил о готовности Минска принять переговоры по Украине - 26.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251126/peregovory-864956272.html
Лукашенко заявил о готовности Минска принять переговоры по Украине
Лукашенко заявил о готовности Минска принять переговоры по Украине - 26.11.2025, ПРАЙМ
Лукашенко заявил о готовности Минска принять переговоры по Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если у российского лидера Владимира Путина возникнет желание снова приехать в Белоруссию, то Минск к этому... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T15:00+0300
2025-11-26T15:00+0300
минск
белоруссия
украина
александр лукашенко
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862826622_0:0:3196:1799_1920x0_80_0_0_24b6add73906c2ff26b241cd3a916fd6.jpg
БИШКЕК, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если у российского лидера Владимира Путина возникнет желание снова приехать в Белоруссию, то Минск к этому готов. Путин находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке 25-27 ноября. "Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, это к месту будет. Мы всегда готовы", - заявил Лукашенко на встрече с Путиным, комментируя тот факт, что первые контакты Москвы и Киева проходили на белорусской территории.
https://1prime.ru/20251126/vstrecha-864955924.html
минск
белоруссия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862826622_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_61688775d89507e26a8332be88b66228.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минск, белоруссия, украина, александр лукашенко, владимир путин
МИНСК, БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, Александр Лукашенко, Владимир Путин
15:00 26.11.2025
 
Лукашенко заявил о готовности Минска принять переговоры по Украине

Лукашенко: Минск готов к приезду Путина, если у него будет желание

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БИШКЕК, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если у российского лидера Владимира Путина возникнет желание снова приехать в Белоруссию, то Минск к этому готов.
Путин находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке 25-27 ноября.
"Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, это к месту будет. Мы всегда готовы", - заявил Лукашенко на встрече с Путиным, комментируя тот факт, что первые контакты Москвы и Киева проходили на белорусской территории.
Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Встреча Путина и Лукашенко началась в Бишкеке
14:44
 
МИНСКБЕЛОРУССИЯУКРАИНААлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала