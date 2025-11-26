Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США сделали громкое заявление о Зеленском после решения Трампа
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
В США сделали громкое заявление о Зеленском после решения Трампа
МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. План США по разрешению конфликта на Украине стал спасательным кругом для Владимира Зеленского, пишет American Conservative. "Агрессивный подход, с которым команда президента Дональда Трампа представила план Зеленскому, позволяет ему спасти себя и дает возможность принять мир, объясняя это тем, что у него не было выбора", — говорится в публикации.В материале отмечается, что после этого он может заявить, что сделал все, что мог, чтобы улучшить план, но при этом не имел иного выбора, кроме как принять его.Кроме того, Зеленский оказался в сложном положении потому, что на Украине сильны группы радикально настроенных националистов, которые не желают установления мира, пишет издание.На прошлой неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
украина, дональд трамп, сша, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Дональд Трамп, США, Владимир Зеленский
09:59 26.11.2025 (обновлено: 10:13 26.11.2025)
 
В США сделали громкое заявление о Зеленском после решения Трампа

AC: план США по конфликту на Украине стал спасением для Зеленского

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. План США по разрешению конфликта на Украине стал спасательным кругом для Владимира Зеленского, пишет American Conservative.

"Агрессивный подход, с которым команда президента Дональда Трампа представила план Зеленскому, позволяет ему спасти себя и дает возможность принять мир, объясняя это тем, что у него не было выбора", — говорится в публикации.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
На Западе серьезно предупредили Украину после нового решения Трампа
10:13
В материале отмечается, что после этого он может заявить, что сделал все, что мог, чтобы улучшить план, но при этом не имел иного выбора, кроме как принять его.

Кроме того, Зеленский оказался в сложном положении потому, что на Украине сильны группы радикально настроенных националистов, которые не желают установления мира, пишет издание.

На прошлой неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Россия ждет от США промежуточной версии плана по Украине, заявил Лавров
Вчера, 13:27
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАДональд ТрампСШАВладимир Зеленский
 
 
