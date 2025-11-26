https://1prime.ru/20251126/plan-864950775.html

В США сделали громкое заявление о Зеленском после решения Трампа - 26.11.2025, ПРАЙМ

План США по разрешению конфликта на Украине стал спасательным кругом для Владимира Зеленского, пишет American Conservative. "Агрессивный подход, с которым... | 26.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-26T09:59+0300

2025-11-26T09:59+0300

2025-11-26T10:13+0300

спецоперация на украине

украина

дональд трамп

сша

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. План США по разрешению конфликта на Украине стал спасательным кругом для Владимира Зеленского, пишет American Conservative. "Агрессивный подход, с которым команда президента Дональда Трампа представила план Зеленскому, позволяет ему спасти себя и дает возможность принять мир, объясняя это тем, что у него не было выбора", — говорится в публикации.В материале отмечается, что после этого он может заявить, что сделал все, что мог, чтобы улучшить план, но при этом не имел иного выбора, кроме как принять его.Кроме того, Зеленский оказался в сложном положении потому, что на Украине сильны группы радикально настроенных националистов, которые не желают установления мира, пишет издание.На прошлой неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.Как отмечал Владимир Путин, у Москвы есть текст американского плана, но предметно его пока не обсуждали. Президент допустил, что этот документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.

украина

сша

2025

Новости

украина, дональд трамп, сша, владимир зеленский