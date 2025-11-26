Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе высказались о провале плана НАТО по Украине - 26.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251126/plan-864971959.html
На Западе высказались о провале плана НАТО по Украине
На Западе высказались о провале плана НАТО по Украине - 26.11.2025, ПРАЙМ
На Западе высказались о провале плана НАТО по Украине
План западных стран по Украине не увенчался успехом, а попытки замедлить продвижение российской армии более невозможны, заявил аналитик Алан Уотсон в соцсети Х. | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T23:19+0300
2025-11-26T23:19+0300
спецоперация на украине
в мире
украина
запад
москва
владимир путин
дмитрий песков
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 26 нoя — ПРАЙМ. План западных стран по Украине не увенчался успехом, а попытки замедлить продвижение российской армии более невозможны, заявил аналитик Алан Уотсон в соцсети Х."Гамбит НАТО на Украине провалился. Речь на фронте уже не о том, чтобы замедлить продвижение российской армии, а о том, чтобы понять, готова ли Россия к компромиссу", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что любые попытки превзойти стратегическую устойчивость и боевую подготовку России изначально были лишены перспектив, если учитывать исторический опыт.Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам, однако киевский режим законодательно установил запрет на диалог. В четверг Дмитрий Песков отметил, что Россия намерена продолжать специальную военную операцию до достижения всех поставленных президентом Владимиром Путиным целей, поскольку вести переговоры с Украиной в текущих условиях невозможно.
украина
запад
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d2dbf07c333bf31392d5e049df43be0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, украина, запад, москва, владимир путин, дмитрий песков, нато
Спецоперация на Украине, В мире, УКРАИНА, ЗАПАД, МОСКВА, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО
23:19 26.11.2025
 
На Западе высказались о провале плана НАТО по Украине

Уотсон: остановить движение российской армии больше не удастся

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 нoя — ПРАЙМ. План западных стран по Украине не увенчался успехом, а попытки замедлить продвижение российской армии более невозможны, заявил аналитик Алан Уотсон в соцсети Х.
"Гамбит НАТО на Украине провалился. Речь на фронте уже не о том, чтобы замедлить продвижение российской армии, а о том, чтобы понять, готова ли Россия к компромиссу", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что любые попытки превзойти стратегическую устойчивость и боевую подготовку России изначально были лишены перспектив, если учитывать исторический опыт.
Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам, однако киевский режим законодательно установил запрет на диалог. В четверг Дмитрий Песков отметил, что Россия намерена продолжать специальную военную операцию до достижения всех поставленных президентом Владимиром Путиным целей, поскольку вести переговоры с Украиной в текущих условиях невозможно.
 
Спецоперация на УкраинеВ миреУКРАИНАЗАПАДМОСКВАВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала