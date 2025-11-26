https://1prime.ru/20251126/plan-864971959.html
На Западе высказались о провале плана НАТО по Украине
На Западе высказались о провале плана НАТО по Украине - 26.11.2025, ПРАЙМ
На Западе высказались о провале плана НАТО по Украине
26.11.2025
МОСКВА, 26 нoя — ПРАЙМ. План западных стран по Украине не увенчался успехом, а попытки замедлить продвижение российской армии более невозможны, заявил аналитик Алан Уотсон в соцсети Х."Гамбит НАТО на Украине провалился. Речь на фронте уже не о том, чтобы замедлить продвижение российской армии, а о том, чтобы понять, готова ли Россия к компромиссу", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что любые попытки превзойти стратегическую устойчивость и боевую подготовку России изначально были лишены перспектив, если учитывать исторический опыт.Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам, однако киевский режим законодательно установил запрет на диалог. В четверг Дмитрий Песков отметил, что Россия намерена продолжать специальную военную операцию до достижения всех поставленных президентом Владимиром Путиным целей, поскольку вести переговоры с Украиной в текущих условиях невозможно.
На Западе высказались о провале плана НАТО по Украине
