26.11.2025
АТОР рассказала о самых дорогих поездках по России на Новый год
АТОР рассказала о самых дорогих поездках по России на Новый год - 26.11.2025, ПРАЙМ
АТОР рассказала о самых дорогих поездках по России на Новый год
Самые дорогие туристические поездки по России на Новый год запланированы в Краснодарский край, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T14:53+0300
2025-11-26T14:53+0300
бизнес
туризм
россия
краснодарский край
красная поляна
атор
https://cdnn.1prime.ru/img/82743/32/827433231_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_4d55e219954729bde0f42ccd529e518a.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Самые дорогие туристические поездки по России на Новый год запланированы в Краснодарский край, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "На Новый год самый дорогой тур - это тоже Краснодарский край, тоже горный кластер, "Роза Хутор", и он стоит на шесть человек 2,3 миллиона рублей, но это 11 ночей", - сказала она. "Дальше у нас опять же Красная поляна - 2,18 миллиона рублей - это на 10 ночей, два человека. И третье место - это тоже Красная поляна, это 1,5 миллиона рублей на пять человек, девять ночей", - добавила Ломидзе.
краснодарский край
красная поляна
14:53 26.11.2025
 
АТОР рассказала о самых дорогих поездках по России на Новый год

АТОР рассказала о самых дорогих туристических поездках в России на Новый год

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк" Табло вылетов в аэропорту "Шереметьево"
 Табло вылетов в аэропорту Шереметьево - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
" Табло вылетов в аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Самые дорогие туристические поездки по России на Новый год запланированы в Краснодарский край, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"На Новый год самый дорогой тур - это тоже Краснодарский край, тоже горный кластер, "Роза Хутор", и он стоит на шесть человек 2,3 миллиона рублей, но это 11 ночей", - сказала она.
"Дальше у нас опять же Красная поляна - 2,18 миллиона рублей - это на 10 ночей, два человека. И третье место - это тоже Красная поляна, это 1,5 миллиона рублей на пять человек, девять ночей", - добавила Ломидзе.
Международный аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
АТОР рассказала о росте спроса на поездки за границу этой зимой
12:51
 
Бизнес Туризм РОССИЯ Краснодарский край Красная поляна АТОР
 
 
