АТОР рассказала о самых дорогих поездках по России на Новый год

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Самые дорогие туристические поездки по России на Новый год запланированы в Краснодарский край, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "На Новый год самый дорогой тур - это тоже Краснодарский край, тоже горный кластер, "Роза Хутор", и он стоит на шесть человек 2,3 миллиона рублей, но это 11 ночей", - сказала она. "Дальше у нас опять же Красная поляна - 2,18 миллиона рублей - это на 10 ночей, два человека. И третье место - это тоже Красная поляна, это 1,5 миллиона рублей на пять человек, девять ночей", - добавила Ломидзе.
