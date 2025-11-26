https://1prime.ru/20251126/poezdki-864954042.html

АТОР рассказала о росте спроса на поездки за границу этой зимой

АТОР рассказала о росте спроса на поездки за границу этой зимой - 26.11.2025, ПРАЙМ

АТОР рассказала о росте спроса на поездки за границу этой зимой

Рост спроса на туристические поездки за границу в предстоящем зимнем сезоне в организованном туризме вырос на 50% в годовом выражении, рассказала исполнительный | 26.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-26T12:51+0300

2025-11-26T12:51+0300

2025-11-26T12:51+0300

туризм

бизнес

оаэ

египет

турция

атор

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861652325_0:314:3031:2019_1920x0_80_0_0_f0593fac58c118ecf32a57d8a54b2f6c.jpg

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Рост спроса на туристические поездки за границу в предстоящем зимнем сезоне в организованном туризме вырос на 50% в годовом выражении, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "По зимним бронированиям… прирост туроператоры сейчас оценивают где-то порядка 50%. И тоже ключевой фактор этого прироста - это цена", - сказала Ломидзе на пресс-конференции в среду. По ее словам, среди направлений организованного туризма этой на зимой на первом месте - Таиланд, на втором - ОАЭ, следом идут Египет, Вьетнам и Турция. Что касается отдыха за границей на Новый год, здесь фиксируется рост спроса в среднем на 60% по сравнению с прошлым годом. Среди причин, по словам Ломидзе, укрепившийся рубль, а также желание погреться после "странного" лета 2025 года. В топ-5 направлений на новогодние праздники - Таиланд, Египет, ОАЭ, Вьетнам, Турция. "Если сравнивать новогодние цены прошлого года и этого года, то снижение практически везде. Подешевела Турция, подешевели ОАЭ, подешевел Египет, не подешевел, а я бы сказала даже сильно подорожал, Вьетнам", - отметила Ломидзе.

https://1prime.ru/20251110/turpotok-864373322.html

https://1prime.ru/20251023/ator-863846350.html

оаэ

египет

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, оаэ, египет, турция, атор