АТОР рассказала о росте спроса на поездки за границу этой зимой - 26.11.2025
2025-11-26T12:51+0300
2025-11-26T12:51+0300
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Рост спроса на туристические поездки за границу в предстоящем зимнем сезоне в организованном туризме вырос на 50% в годовом выражении, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "По зимним бронированиям… прирост туроператоры сейчас оценивают где-то порядка 50%. И тоже ключевой фактор этого прироста - это цена", - сказала Ломидзе на пресс-конференции в среду. По ее словам, среди направлений организованного туризма этой на зимой на первом месте - Таиланд, на втором - ОАЭ, следом идут Египет, Вьетнам и Турция. Что касается отдыха за границей на Новый год, здесь фиксируется рост спроса в среднем на 60% по сравнению с прошлым годом. Среди причин, по словам Ломидзе, укрепившийся рубль, а также желание погреться после "странного" лета 2025 года. В топ-5 направлений на новогодние праздники - Таиланд, Египет, ОАЭ, Вьетнам, Турция. "Если сравнивать новогодние цены прошлого года и этого года, то снижение практически везде. Подешевела Турция, подешевели ОАЭ, подешевел Египет, не подешевел, а я бы сказала даже сильно подорожал, Вьетнам", - отметила Ломидзе.
12:51 26.11.2025
 
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Рост спроса на туристические поездки за границу в предстоящем зимнем сезоне в организованном туризме вырос на 50% в годовом выражении, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"По зимним бронированиям… прирост туроператоры сейчас оценивают где-то порядка 50%. И тоже ключевой фактор этого прироста - это цена", - сказала Ломидзе на пресс-конференции в среду.
По ее словам, среди направлений организованного туризма этой на зимой на первом месте - Таиланд, на втором - ОАЭ, следом идут Египет, Вьетнам и Турция.
Что касается отдыха за границей на Новый год, здесь фиксируется рост спроса в среднем на 60% по сравнению с прошлым годом. Среди причин, по словам Ломидзе, укрепившийся рубль, а также желание погреться после "странного" лета 2025 года. В топ-5 направлений на новогодние праздники - Таиланд, Египет, ОАЭ, Вьетнам, Турция.
"Если сравнивать новогодние цены прошлого года и этого года, то снижение практически везде. Подешевела Турция, подешевели ОАЭ, подешевел Египет, не подешевел, а я бы сказала даже сильно подорожал, Вьетнам", - отметила Ломидзе.
