https://1prime.ru/20251126/putin-864938945.html
Путин в среду проведет переговоры с Жапаровым и встретится с Лукашенко
Путин в среду проведет переговоры с Жапаровым и встретится с Лукашенко - 26.11.2025, ПРАЙМ
Путин в среду проведет переговоры с Жапаровым и встретится с Лукашенко
Президент России Владимир Путин в среду в Бишкеке проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и встретится с лидером Белоруссии Александром... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T00:18+0300
2025-11-26T00:18+0300
2025-11-26T00:18+0300
экономика
россия
мировая экономика
киргизия
рф
бишкек
владимир путин
садыр жапаров
александр лукашенко
росатом
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864938945.jpg?1764105539
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду в Бишкеке проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и встретится с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
Путин во вторник прилетел в Киргизию с трехдневным визитом. В аэропорту российского лидера встретил президент республики Садыр Жапаров. Помимо почетного караула президента у трапа приветствовали артисты в национальных костюмах, исполнившие народный танец, а также мастера охоты с ловчими птицами в сопровождении беркутов и киргизских тайганов. Кроме того, киргизские музыканты сыграли для Путина "Калинку-Малинку" на национальных инструментах.
В первый день визита Путин возложил венок к Вечному огню на площади Победы в Бишкеке.
РОССИЙСКО-КИРГИЗСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
В среду начнется программа государственного визита Путина в Киргизию. Во Дворце единства состоится церемония официальной встречи лидеров, после чего Путин и Жапаров там же проведут российско-кыргызские переговоры. Как ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на переговорах запланировано обсуждение ключевых вопросов двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. Также лидеры обменяются мнениями по наиболее актуальным региональным сюжетам.
В ходе переговоров в расширенном составе будут затрагиваться вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере, энергетической сфере и миграции. Ожидается, что на переговорах будет весьма представительная делегация РФ. В нее вошли вице-премьер Алексей Оверчук, возглавляющий российскую часть межправкомиссии РФ и Киргизии, а также семь министров, в том числе глава МВД Владимир Колокольцев, министр транспорта Андрей Никитин и министр энергетики Сергей Цивилев.
Кроме того, будут участвовать председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, замглавы ФСВТС Михаил Бабич, глава Росатома Алексей Лихачев и представители других федеральных ведомств. Также в составе российской делегации будут представители российского бизнеса, в том числе Роман Абрамович, глава ПСБ Петр Фрадков, генеральный директор "Почты России" Михаил Волков.
ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ СМИ
По итогам переговоров Путин и Жапаров подпишут совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства. Также в ходе визита РФ и Киргизия заключат ряд важных межправительственных и коммерческих документов.
Всего, как отмечал ранее Ушаков, проработаны семь документов, которые охватывают сотрудничество в сферах образования, экономики, здравоохранения, миграции, санитарного и эпидемиологического благополучия, развития двустороннего военно-технического сотрудничества и также соглашение между "Почтой России" и "Почтой Киргизии".
После обмена подписанными документами президенты выступят с заявлениями по итогам переговоров, а затем состоится государственный прием.
РОССИЙСКО-КИРГИЗСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Киргизия - стратегические партнер и союзник РФ. Одним из ключевых направлений экономического сотрудничества двух стран является газовая отрасль. Российский "Газпром" бесперебойно обеспечивает потребности республики в газе. Компания реализует проект "Генеральная схема газоснабжения и газификации Киргизии до 2030 года". В настоящее время уровень газификации страны достиг 42%, до 2030 года планируется выйти на показатель в 60%.
Также стороны сотрудничают в сфере энергетики. В январе 2022 года РФ и Киргизия договорились построить атомную станцию малой мощности. Как отмечали в МИД России, в ноябре 2023 года "Росатом" направил в Минэнерго Киргизии обоснование проекта строительства АЭС малой мощности, в настоящее время Москва и Бишкек работают над оценкой ключевых аспектов проекта АЭС. Активное участие "Росатом" также принимает в реализации проекта строительства в КР малых гидроэлектростанций.
Важной частью российско-киргизских отношений являются военное и военно-техническое сотрудничество. На территории Киргизии находится объединенная российская военная база, в состав которой входят аэродром Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в Канте, испытательная военно-морская база на Иссык-Куле, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу. В мае 2025 года Россия и Киргизия подписали программу стратегического партнерства в военной области на 2026-2030 годы.
ВСТРЕЧА С ЛУКАШЕНКО
После российско-киргизских переговоров и государственного приема у президента РФ в графике Путина ожидается встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры чуть более недели назад проводили телефонный разговор, в ходе которого условились о дальнейших контактах на саммите ОДКБ в Бишкек и на традиционной встрече лидеров стран – участниц СНГ в конце года в Санкт-Петербурге.
Также во время разговора Путин и Лукашенко обменивались мнениями по ряду практических вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, а также актуальным международным темам.
В этом году лидеры виделись восемь раз, в том числе провели пять двусторонних встреч.
киргизия
рф
бишкек
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, киргизия, рф, бишкек, владимир путин, садыр жапаров, александр лукашенко, росатом, почта россии, мвд
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИРГИЗИЯ, РФ, Бишкек, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, Росатом, Почта России, МВД
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду в Бишкеке проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и встретится с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
Путин во вторник прилетел в Киргизию с трехдневным визитом. В аэропорту российского лидера встретил президент республики Садыр Жапаров. Помимо почетного караула президента у трапа приветствовали артисты в национальных костюмах, исполнившие народный танец, а также мастера охоты с ловчими птицами в сопровождении беркутов и киргизских тайганов. Кроме того, киргизские музыканты сыграли для Путина "Калинку-Малинку" на национальных инструментах.
В первый день визита Путин возложил венок к Вечному огню на площади Победы в Бишкеке.
РОССИЙСКО-КИРГИЗСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
В среду начнется программа государственного визита Путина в Киргизию. Во Дворце единства состоится церемония официальной встречи лидеров, после чего Путин и Жапаров там же проведут российско-кыргызские переговоры. Как ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на переговорах запланировано обсуждение ключевых вопросов двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. Также лидеры обменяются мнениями по наиболее актуальным региональным сюжетам.
В ходе переговоров в расширенном составе будут затрагиваться вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере, энергетической сфере и миграции. Ожидается, что на переговорах будет весьма представительная делегация РФ. В нее вошли вице-премьер Алексей Оверчук, возглавляющий российскую часть межправкомиссии РФ и Киргизии, а также семь министров, в том числе глава МВД Владимир Колокольцев, министр транспорта Андрей Никитин и министр энергетики Сергей Цивилев.
Кроме того, будут участвовать председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, замглавы ФСВТС Михаил Бабич, глава Росатома Алексей Лихачев и представители других федеральных ведомств. Также в составе российской делегации будут представители российского бизнеса, в том числе Роман Абрамович, глава ПСБ Петр Фрадков, генеральный директор "Почты России" Михаил Волков.
ПОДПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ СМИ
По итогам переговоров Путин и Жапаров подпишут совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства. Также в ходе визита РФ и Киргизия заключат ряд важных межправительственных и коммерческих документов.
Всего, как отмечал ранее Ушаков, проработаны семь документов, которые охватывают сотрудничество в сферах образования, экономики, здравоохранения, миграции, санитарного и эпидемиологического благополучия, развития двустороннего военно-технического сотрудничества и также соглашение между "Почтой России" и "Почтой Киргизии".
После обмена подписанными документами президенты выступят с заявлениями по итогам переговоров, а затем состоится государственный прием.
РОССИЙСКО-КИРГИЗСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Киргизия - стратегические партнер и союзник РФ. Одним из ключевых направлений экономического сотрудничества двух стран является газовая отрасль. Российский "Газпром" бесперебойно обеспечивает потребности республики в газе. Компания реализует проект "Генеральная схема газоснабжения и газификации Киргизии до 2030 года". В настоящее время уровень газификации страны достиг 42%, до 2030 года планируется выйти на показатель в 60%.
Также стороны сотрудничают в сфере энергетики. В январе 2022 года РФ и Киргизия договорились построить атомную станцию малой мощности. Как отмечали в МИД России, в ноябре 2023 года "Росатом" направил в Минэнерго Киргизии обоснование проекта строительства АЭС малой мощности, в настоящее время Москва и Бишкек работают над оценкой ключевых аспектов проекта АЭС. Активное участие "Росатом" также принимает в реализации проекта строительства в КР малых гидроэлектростанций.
Важной частью российско-киргизских отношений являются военное и военно-техническое сотрудничество. На территории Киргизии находится объединенная российская военная база, в состав которой входят аэродром Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в Канте, испытательная военно-морская база на Иссык-Куле, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу. В мае 2025 года Россия и Киргизия подписали программу стратегического партнерства в военной области на 2026-2030 годы.
После российско-киргизских переговоров и государственного приема у президента РФ в графике Путина ожидается встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры чуть более недели назад проводили телефонный разговор, в ходе которого условились о дальнейших контактах на саммите ОДКБ в Бишкек и на традиционной встрече лидеров стран – участниц СНГ в конце года в Санкт-Петербурге.
Также во время разговора Путин и Лукашенко обменивались мнениями по ряду практических вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, а также актуальным международным темам.
В этом году лидеры виделись восемь раз, в том числе провели пять двусторонних встреч.