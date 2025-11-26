https://1prime.ru/20251126/putin-864951527.html

Путин прибыл на переговоры с Жапаровым

Путин прибыл на переговоры с Жапаровым - 26.11.2025, ПРАЙМ

Путин прибыл на переговоры с Жапаровым

Президент России Владимир Путин в среду прибыл в государственную резиденцию "Ынтымак Ордо", в которой состоятся переговоры российского лидера с президентом... | 26.11.2025, ПРАЙМ

БИШКЕК, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду прибыл в государственную резиденцию "Ынтымак Ордо", в которой состоятся переговоры российского лидера с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Лидеры государств примут участие в церемонии официальной встречи, сделают совместное фото, а затем проведут переговоры. Также Путин и Жапаров примут участие в церемонии обмена подписанными документами и сделают заявление для СМИ. Путин находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке 25-27 ноября. У российского лидера также запланированы встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и участие в саммите ОДКБ.

