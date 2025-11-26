https://1prime.ru/20251126/putin-864951527.html
Путин прибыл на переговоры с Жапаровым
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1a/864951867_0:0:2689:1514_1920x0_80_0_0_907393c6a8b457922d5ce0db120084b8.jpg
БИШКЕК, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду прибыл в государственную резиденцию "Ынтымак Ордо", в которой состоятся переговоры российского лидера с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Лидеры государств примут участие в церемонии официальной встречи, сделают совместное фото, а затем проведут переговоры. Также Путин и Жапаров примут участие в церемонии обмена подписанными документами и сделают заявление для СМИ. Путин находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке 25-27 ноября. У российского лидера также запланированы встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и участие в саммите ОДКБ.
