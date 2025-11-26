https://1prime.ru/20251126/putin-864952632.html

Путин рассказал о росте российских инвестиций в Киргизию

БИШКЕК, 26 ноя - ПРАЙМ. Российские инвестиции в Киргизию растут и уже достигли 2 миллиардов долларов, сообщил президент России Владимир Путин. "Вы (президент Киргизии Садыр Жапаров - ред.) сказали об инвестициях российских. Да, они тоже растут. Достигли уже порядка 2 миллиардов долларов", - сказал Путин на российско-киргизских переговорах.

