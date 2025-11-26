https://1prime.ru/20251126/putin-864952632.html
Путин рассказал о росте российских инвестиций в Киргизию
Путин рассказал о росте российских инвестиций в Киргизию - 26.11.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о росте российских инвестиций в Киргизию
Российские инвестиции в Киргизию растут и уже достигли 2 миллиардов долларов, сообщил президент России Владимир Путин. | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T11:12+0300
2025-11-26T11:12+0300
2025-11-26T11:14+0300
россия
мировая экономика
киргизия
владимир путин
садыр жапаров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1a/864951867_0:0:2689:1514_1920x0_80_0_0_907393c6a8b457922d5ce0db120084b8.jpg
БИШКЕК, 26 ноя - ПРАЙМ. Российские инвестиции в Киргизию растут и уже достигли 2 миллиардов долларов, сообщил президент России Владимир Путин. "Вы (президент Киргизии Садыр Жапаров - ред.) сказали об инвестициях российских. Да, они тоже растут. Достигли уже порядка 2 миллиардов долларов", - сказал Путин на российско-киргизских переговорах.
https://1prime.ru/20251126/raschety-864952223.html
киргизия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1a/864951867_0:0:2689:2018_1920x0_80_0_0_8c0529fcb0488c2b01d36772f1c1d5d3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, киргизия, владимир путин, садыр жапаров
РОССИЯ, Мировая экономика, КИРГИЗИЯ, Владимир Путин, Садыр Жапаров
Путин рассказал о росте российских инвестиций в Киргизию
Путин: российские инвестиции в Киргизию достигли $2 млрд