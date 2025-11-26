https://1prime.ru/20251126/raschety-864952223.html
Путин заявил о проработке новых вариантов взаимных расчетов с Киргизией
2025-11-26T10:58+0300
2025-11-26T10:58+0300
2025-11-26T11:36+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1a/864953049_0:331:3006:2022_1920x0_80_0_0_76d1381f5b87ff26d16f9915b7935ac5.jpg
БИШКЕК, 26 ноя - ПРАЙМ. Россия и Киргизия прорабатывают новые варианты организации взаимных расчетов, заявил президент России Владимир Путин. Президент РФ отметил, что Россия и Киргизия проводят порядка 97% всех платежей в национальных валютах. "Прорабатываем новые варианты организации взаимных расчетов", - сказал Путин на российско-киргизских переговорах. Президент РФ находится в Киргизии с государственным визитом. Путин работает в Бишкеке 25-27 ноября. У российского лидера также запланированы встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и участие в саммите ОДКБ.
