Роскачество ожидает роста доли российского вина в мировом производстве

Роскачество ожидает роста доли российского вина в мировом производстве

2025-11-26

2025-11-26T05:46+0300

2025-11-26T05:46+0300

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Роскачество ожидает роста доли российского вина в общем объеме мирового производства с чуть более 2% в настоящий момент до 3,5% к 2030 году, заявил в беседе с РИА Новости глава организации Максим Протасов. По данным Росалкогольтабакконтроля, производство виноградного вина за 10 месяцев текущего года увеличилось на 10,8% в годовом выражении и составило 30,05 миллиона декалитров. Игристых вин произведено на 8,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года - 14,61 миллиона декалитров. Вырос и выпуск ликерных вин - на 10,1%, до 1,073 миллиона декалитров. "Мы считаем, что она (доля РФ в мировом производстве вина - ред.) должна увеличиваться. Если сейчас составляет чуть более 2%, то исходя из введения новых виноградников в действие, увеличения урожайности и потенциального роста экспорта на новые рынки, мы считаем, что дорастить долю российского вина на мировом рынке до 3,5% вполне возможно", - сказал Протасов, уточнив что речь идет о росте доли к 2030 году. При этом, по его словам, в настоящее время наблюдаются два противоположных тренда: в мире производство вина сокращается, в России наоборот растет. "В этом смысле это дает нам возможность увеличивать свою долю на мировом рынке", - заключил он.

