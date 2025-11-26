https://1prime.ru/20251126/rossija-864939310.html

Межгосударственные отношения России и Белоруссии

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в среду. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Белоруссии. Российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества. Дипломатические отношения установлены 25 июня 1992 года. 8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России. Его подписанию предшествовало образование в апреле 1996 года Сообщества России и Белоруссии, а в апреле 1997 года – Союза Белоруссии и России. Многосторонние соглашения о сотрудничестве связывают страны также в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. В июле 2024 года Белоруссия стала членом ШОС, а в ноябре 2024 года получила статус страны-партнера БРИКС. Белоруссия – стратегический союзник России. Это закреплено в Концепции внешней политики Российской Федерации, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение стратегического взаимодействия с Белоруссией в рамках Союзного государства в целях развития интеграционных процессов во всех сферах, а также углубления и расширения интеграции между странами в рамках Евразийского экономического союза. ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ Свидетельством приоритетного для России характера отношений с Белоруссией является высокая динамичность двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях. В 2023 году президенты России и Белоруссии встречались не менее десяти раз. В 2024 году лидеры провели 11 встреч, а также 12 телефонных разговоров. 13-15 марта 2025 года президент Белоруссии посетил с официальным визитом в Москву. Это была его первая зарубежная поездка после переизбрания на пост главы Белоруссии в январе. 13 марта состоялись переговоры с президентом России, которые продолжились на следующий день. 14 марта Лукашенко выступил в Совете Федерации. За большой вклад в создание Союзного государства, укрепление дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и Республики Беларусь, а также за заслуги в развитии парламентаризма Лукашенко был награжден почетным знаком Совета Федерации. 29 апреля 2025 года президент Белоруссии совершил рабочую поездку в Волгоград. В преддверии 80-летия Победы Путин и Лукашенко посетили историко-мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане. Президенты России и Белоруссии приняли участие в пленарном заседании международного форума Союзного государства "Великое наследие – общее будущее". Состоялась также двусторонняя встреча Путина с Лукашенко. 9 мая 2025 года президент Белоруссии присутствовал на военном параде в Москве в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 27-28 июня 2025 года президент России посетил Минск с рабочим визитом, где принял участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума и в заседании Высшего Евразийского экономического совета. 1 августа 2025 года Путин и Лукашенко посетили Смоленский скит Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря, где присутствовали на службе в храме Смоленской иконы Божией Матери. Затем состоялась краткая беседа лидеров двух стран, после которой они ответили на вопросы представителей СМИ. 2 сентября 2025 года президент России встретился с президентом Белоруссии в Пекине (Китай). Главы государств прибыли в Китай для участия в заседании Шанхайской организации сотрудничества, которое состоялось 1 сентября, а также в параде победы по случаю окончания Второй мировой войны (3 сентября). 25-26 сентября 2025 года президент Белоруссии посетил Москву с визитом. 25 сентября вместе с российским лидером он принял участие в "Мировой атомной неделе", посвященной 80-летию атомной промышленности в РФ. 26 сентября состоялись переговоры двух лидеров по широкому кругу вопросов, они продолжались более пяти часов. Президент Белоруссии вместе с президентом России заслушал доклад Генерального штаба РФ. Активный диалог ведется по линии правительств двух стран. 7 апреля 2025 года глава российского правительства Михаил Мишустин встретился в Москве с белорусским коллегой Александром Турчиным, для которого это была первая зарубежная поездка после назначения на должность. 24 июля 2025 года главы правительств России и Белоруссии провели рабочую встречу "на полях" международной экологической конференции, которая прошла в Республике Алтай. 29-30 сентября 2025 года Мишустин посетил Минск, где принял участие в заседаниях Совета глав правительств государств – участников СНГ и Евразийского межправительственного совета. В рамках визита в Белоруссию он посетил международную промышленную выставку "Иннопром. Беларусь" и выступил на пленарной сессии "Союз новых технологий: создавая промышленность будущего". Мишустин также принял участие во встрече президента Белоруссии с главами делегаций государств - участников заседания Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств стран СНГ. Поддерживаются активные контакты между внешнеполитическими ведомствами. 9-10 июня 2025 года министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков посетил Москву с первым официальным визитом. В ходе визита прошли переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 7 июля 2025 года Лавров и Рыженков провели рабочую встречу на полях XVII саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро (Бразилия). 27 октября 2025 года главы внешнеполитических ведомств России и Белоруссии провели встречу на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности. 24-25 ноября 2025 года министр иностранных дел Белоруссии посетил Москву с рабочим визитом для участия в ежегодном совместном заседании коллегий МИД двух стран. Осуществляется взаимодействие по линии министерств и ведомств. 15 апреля 2025 года директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин посетил Минск для участия в совместном заседании коллегии с Комитетом государственной безопасности Белоруссии. Состоялась встреча с президентом Белоруссии. Перед встречей с белорусским лидером Нарышкин поговорил с председателем КГБ Белоруссии Иваном Тертелем. 16 мая 2025 года министр обороны России Андрей Белоусов посетил Белоруссию с рабочим визитом. Его принял президент республики. Также прошли переговоры Белоусова с его белорусским коллегой, генерал-лейтенантом Виктором Хрениным. В рамках визита министр обороны РФ и российская военная делегация посетили в пригороде Минска мемориальный комплекс "Хатынь" и почтили память погибших в Великой Отечественной войне, сообщили в Минобороны РФ. Состояние и перспективы двусторонних отношений и союзного строительства обсуждаются на заседаниях Высшего Государственного Совета Союзного государства (6 декабря 2024 года), Совета министров Союзного государства (5 ноября 2024 года в Минске), Группы высокого уровня Совмина (28 мая 2025 года в Смоленске). Ход реализации договоренностей контролируют вице-премьеры. Ускорению интеграционных процессов практически во всех сферах способствовало утверждение Высшим Госсоветом Союзного государства 29 января 2024 года "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы". Документ состоит из 11 разделов, включающих в себя вопросы макроэкономической политики, деятельности в сфере статистики общего финансового рынка, согласованной налоговой политики и сотрудничества в таможенной сфере, единых промышленной и аграрной политики, функционирования объединенных энергетических рынков и эксплуатации объектов атомной энергии, объединенной транспортной системы, построения единого информационного пространства, а также взаимодействия в культурно-гуманитарной, научно-технической и социальной сферах. Большую роль в двустороннем взаимодействии играет парламентское измерение. Раз в полгода попеременно в городах двух стран проводятся сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Очередная 68-я сессия Парламентского собрания прошла в июне 2025 года в Бресте. Россия и Белоруссия выступают с единых или близких позиций по основным международным проблемам, тесно сотрудничают в ООН, других универсальных и региональных организациях. ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО Россия является главным экономическим партнером Белоруссии. По итогам 2024 года товарооборот России и Белоруссии составил рекордные 57,6 миллиарда долларов. На долю России в 2024 году пришлось более 60% стоимостного объема внешней торговли товарами Белоруссии, почти 55% – экспорта, более 65% – импорта. Позитивная динамика сохранилась и в первом квартале 2025 года – в январе-марте взаимный товарооборот вырос еще на 3% – по отношению к аналогичному периоду 2024 года – и составил 1,06 триллиона рублей (11,4 миллиарда долларов). Экспорт в Белоруссию составил 5,6 миллиарда долларов (рост на 5,4%), российский импорт из Белоруссии вырос на 0,7% (5,8 миллиарда долларов). Россия и Белоруссия практически полностью перешли на финансовые расчеты в национальных валютах – их доля в расчетах уже 98,8%. Россия занимает первое место по накопленным инвестициям в Белоруссии, в 2020 году они превысили 4 миллиарда долларов. В республике работает около 2,4 тысячи компаний с российским участием. Реализуются крупные совместные проекты в области автомобильной, сельхозтехники, лесозаготовительной отрасли и др. Крупнейшим двусторонним инвестиционным проектом стало строительство Белорусской АЭС. Генеральный контракт на строительство АЭС подписан 18 июля 2012 года. Возводить АЭС начали в 2013 году совместно с госкорпорацией "Росатом". Первый энергоблок ввели в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года, а в ноябре 2023 года правительством был утвержден акт приемки второго энергоблока. Второй блок станции был введен в промышленную эксплуатацию 1 ноября 2023 года. В ноябре 2025 года стало известно о планах построить третий блок БелАЭС. ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО Развивается военно-техническое сотрудничество, которое носит очень тесный характер. Вооружение и техника в национальных вооруженных силах России и Белоруссии во многом совпадают, кроме того, часть военной техники, производство которой осуществляется на территории России, комплектуется составляющими белорусского производства. Странами подписано Соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны. Активно развивается сотрудничество России и Белоруссии в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. На регулярной основе проводятся совместные военные и антитеррористические учения. 6 декабря 2024 года был подписан Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя, целостности и неприкосновенности территорий России и Белоруссии. В рамках военного и военно-технического сотрудничества между странами приняты меры по наращиванию боевого потенциала региональной группировки войск, в том числе оснащению новыми современными образцами вооружения, такими как оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", зенитная ракетная система С-400. Также проведено переоборудование самолетов Су-25 с возможностью применения авиационных средств поражения в ядерном оснащении. В 2023 году было принято решение о размещении в Белоруссии российского нестратегического ядерного оружия. Ожидается, что в декабре 2025 года в Белоруссии на боевое дежурство встанет ракетный комплекс "Орешник". В 2024 году на новый уровень вышло двустороннее сотрудничество в освоении космоса. 23 марта - 6 апреля состоялась экспедиция на МКС экипажа в составе российского космонавта, Героя России Олега Новицкого и первой участницы космического полета в истории современной Белоруссии Марины Василевской. Полет прошел в штатном режиме. На борту представительница Белоруссии провела ряд исследований в разных областях – от спектральной фотосъемки до биомедицины. Президент Белоруссии заявил о готовности Минска принять участие в создании российской космической станции. МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Важной составляющей российско-белорусских отношений является межрегиональное сотрудничество, которое способствует развитию торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между нашими странами. Устойчивые отношения с Белоруссией поддерживают более 80 субъектов Российской Федерации. С 2014 года попеременно в России и Белоруссии под председательством глав верхних палат парламентов проводятся Форумы регионов, которые вносят весомый вклад в реализацию инвестиционных потенциалов двух государств. XII Форум регионов Белоруссии и России прошел 26-27 июня 2025 года в Нижнем Новгороде. Следующий форум будет проведен в 2026 году в Минской области. КУЛЬТУРНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ СВЯЗИ Последовательно развиваются культурные и гуманитарные связи, в том числе за счет прямых контактов между учреждениями образования, науки, культуры, спорта, общественными организациями двух стран, а также в рамках межведомственных и межрегиональных программ сотрудничества. На регулярной основе проводятся дни культуры, гастроли известных коллективов и исполнителей, театральные и музыкальные фестивали, финансируемые в том числе из бюджета Союзного государства. В российских и белорусских городах проходят ежегодные тематические культурно-массовые мероприятия, приуроченные ко Дню единения народов России и Белоруссии (2 апреля). Талантливым россиянам и белорусам присуждаются премии Союзного государства за вклад в развитие литературы и искусства, а также в области науки и техники. Важной ежегодной площадкой для культурного сближения народов остается Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". Особое внимание уделяется взаимодействию по вопросам патриотического воспитания молодежи и сохранения исторической памяти. В отношениях между Россией и Белоруссией создано фактически единое миграционное пространство, обеспечиваются условия взаимных поездок по внутренним национальным документам без прохождения таможенного и пограничного контроля. Граждане двух стран имеют возможность находиться на территории другого государства без регистрации и постановки на миграционный учет в течение 90 дней. Все больше российских туристов проявляют внимание к белорусскому направлению, также отмечается встречный интерес со стороны граждан Белоруссии к российским предложениям. Взаимный поток в 2024 году составил рекордные 6 миллионов человек. При этом число организованных туристов из России превысило 350 тысяч, а из Белоруссии - 140 тысяч человек. По итогам первого полугодия 2025 года взаимный турпоток увеличился на 7% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

