Рютте сделал громкое заявление о завершении конфликта на Украине

Конфликт между Россией и Украиной может завершиться к концу года, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью газете Pais. | 26.11.2025

МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Конфликт между Россией и Украиной может завершиться к концу года, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью газете Pais. "Безусловно. Все мы молимся о завершении этого конфликта как можно скорее. Хочу сделать все возможное, чтобы претворить в жизнь подход (президента США Дональда – ред.) Трампа для достижения этого", — заявил он, отвечая на вопрос о возможности завершения российско-украинского конфликта до конца года. При этом он отметил, что в сложившейся ситуации сложно прогнозировать конкретные сроки завершения конфликта, и подчеркнул, что после переговоров в Женеве должны состояться новые встречи и обсуждения данной проблематики в рамках ЕС и НАТО. В Женеве 23 ноября состоялись переговоры между представителями США, ЕС и Украины. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

