https://1prime.ru/20251126/ryutte-864952482.html
Рютте сделал громкое заявление о завершении конфликта на Украине
Рютте сделал громкое заявление о завершении конфликта на Украине - 26.11.2025, ПРАЙМ
Рютте сделал громкое заявление о завершении конфликта на Украине
Конфликт между Россией и Украиной может завершиться к концу года, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью газете Pais. | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T11:06+0300
2025-11-26T11:06+0300
2025-11-26T11:06+0300
спецоперация на украине
сша
владимир путин
украина
марк рютте
нато
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0e/854926576_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_8164e3ff10152e5aa802f5f73b9fc7f5.jpg
МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Конфликт между Россией и Украиной может завершиться к концу года, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью газете Pais. "Безусловно. Все мы молимся о завершении этого конфликта как можно скорее. Хочу сделать все возможное, чтобы претворить в жизнь подход (президента США Дональда – ред.) Трампа для достижения этого", — заявил он, отвечая на вопрос о возможности завершения российско-украинского конфликта до конца года. При этом он отметил, что в сложившейся ситуации сложно прогнозировать конкретные сроки завершения конфликта, и подчеркнул, что после переговоров в Женеве должны состояться новые встречи и обсуждения данной проблематики в рамках ЕС и НАТО. В Женеве 23 ноября состоялись переговоры между представителями США, ЕС и Украины. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
https://1prime.ru/20251126/plan-864950775.html
https://1prime.ru/20251126/ukraina-864951160.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0e/854926576_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9792835cf40c71742d94fa8668d216ca.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, владимир путин, украина, марк рютте, нато, ес
Спецоперация на Украине, США, Владимир Путин, УКРАИНА, Марк Рютте, НАТО, ЕС
Рютте сделал громкое заявление о завершении конфликта на Украине
Рютте уверен в возможности завершения конфликта на Украине до конца года
МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Конфликт между Россией и Украиной может завершиться к концу года, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью газете Pais.
"Безусловно. Все мы молимся о завершении этого конфликта как можно скорее. Хочу сделать все возможное, чтобы претворить в жизнь подход (президента США Дональда – ред.) Трампа для достижения этого", — заявил он, отвечая на вопрос о возможности завершения российско-украинского конфликта до конца года.
В США сделали заявление о Зеленском после решения Трампа
При этом он отметил, что в сложившейся ситуации сложно прогнозировать конкретные сроки завершения конфликта, и подчеркнул, что после переговоров в Женеве должны состояться новые встречи и обсуждения данной проблематики в рамках ЕС и НАТО.
В Женеве 23 ноября состоялись переговоры между представителями США, ЕС и Украины.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
На Западе серьезно предупредили Украину после нового решения Трампа