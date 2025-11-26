Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рютте сделал громкое заявление о завершении конфликта на Украине - 26.11.2025
Спецоперация на Украине
Рютте сделал громкое заявление о завершении конфликта на Украине
Рютте сделал громкое заявление о завершении конфликта на Украине
Конфликт между Россией и Украиной может завершиться к концу года, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью газете Pais.
МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Конфликт между Россией и Украиной может завершиться к концу года, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью газете Pais. "Безусловно. Все мы молимся о завершении этого конфликта как можно скорее. Хочу сделать все возможное, чтобы претворить в жизнь подход (президента США Дональда – ред.) Трампа для достижения этого", — заявил он, отвечая на вопрос о возможности завершения российско-украинского конфликта до конца года. При этом он отметил, что в сложившейся ситуации сложно прогнозировать конкретные сроки завершения конфликта, и подчеркнул, что после переговоров в Женеве должны состояться новые встречи и обсуждения данной проблематики в рамках ЕС и НАТО. В Женеве 23 ноября состоялись переговоры между представителями США, ЕС и Украины. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
11:06 26.11.2025
 
Рютте сделал громкое заявление о завершении конфликта на Украине

Рютте уверен в возможности завершения конфликта на Украине до конца года

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Конфликт между Россией и Украиной может завершиться к концу года, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью газете Pais.
"Безусловно. Все мы молимся о завершении этого конфликта как можно скорее. Хочу сделать все возможное, чтобы претворить в жизнь подход (президента США Дональда – ред.) Трампа для достижения этого", — заявил он, отвечая на вопрос о возможности завершения российско-украинского конфликта до конца года.
Владимир Зеленский
В США сделали заявление о Зеленском после решения Трампа
09:59
09:59
При этом он отметил, что в сложившейся ситуации сложно прогнозировать конкретные сроки завершения конфликта, и подчеркнул, что после переговоров в Женеве должны состояться новые встречи и обсуждения данной проблематики в рамках ЕС и НАТО.
В Женеве 23 ноября состоялись переговоры между представителями США, ЕС и Украины.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Украинские военные
На Западе серьезно предупредили Украину после нового решения Трампа
10:13
10:13
 
