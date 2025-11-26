https://1prime.ru/20251126/senat-864938821.html

Сенат Франции проголосует по проекту бюджета соцстрахования на 2026 год

ПАРИЖ, 26 ноя - ПРАЙМ. Сенат (верхняя палата парламента) Франции проголосует в среду по проекту бюджета социального страхования на 2026 год. Французские СМИ сообщали, что важным вопросом для сенаторов в рамках рассмотрения проекта бюджета социального страхования, предложенного правительством премьер-министра Себастьяна Лекорню, является вопрос о приостановке спорной пенсионной реформы 2023 года, которая включает в себя постепенное повышение пенсионного возраста: на три месяца в год начиная с 1 сентября 2023 года, за счет чего к 2030 году возраст выхода французов на пенсию повысился бы с 62 до 64 лет. Реформа также предусматривала отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. В октябре 2025 года Лекорню заявил, что представленные совету министров проекты госбюджета и бюджета соцстрахования предполагают сокращение дефицита бюджета до 4,7% ВВП и содержат "смелые экономические меры". В частности, они предусматривают повышение налогов на 14 миллиардов евро, заморозку пенсий по старости и социальных выплат. Глава кабмина также пообещал, что предложит парламенту приостановить пенсионную реформу до следующих президентских выборов для ее доработки. Такой шаг стал компромиссом с Социалистической партией, чтобы избежать вотума недоверия правительству. Депутаты Национального собрания (нижней палаты парламента) 12 ноября проголосовали за приостановку пенсионной реформы. Накануне рассмотрения в сенате проекта бюджета социального страхования против приостановки реформы выступило несколько сенаторов от правых партий, которые назвали этот проект "нелепыми мерами" Национального собрания. Ранее о намерении отменить приостановку пенсионной реформы заявлял и глава сената Жерар Ларше. В ходе рассмотрения во вторник поправки к проекту бюджета социального страхования о приостановке пенсионной реформы сенат проголосовал за ее отмену: 190 сенаторов проголосовали за отмену, против - 108 сенаторов. Сенаторы также обеспокоены большим дефицитом проекта бюджета, поскольку изначально представленный премьером Лекорню проект предусматривал дефицит в 17,5 миллиардов евро, но с учетом всех поправок дефицит увеличился до 24 миллиардов. Такой дефицит является неприемлемым для сенаторов-республиканцев, стремящихся к дефициту не более 18 миллиардов евро. Итоговое слово в деле утверждения бюджета социального страхования при этом принадлежит именно Национальному собранию, депутаты которого ранее заявляли, что вернут поправку о приостановке реформы, даже если сенат ее отменит. Помимо этого, член нижней палаты Эстель Мерсье ранее заявляла, что в случае, если поправку о приостановке пенсионной реформы отменят, то за этот шаг придется отвечать лично главе кабмина перед депутатами, которые могут вынести главе правительства вотум недоверия. В связи с этим газета Monde писала, что некоторые сенаторы надеются на принятие госбюджета и бюджета соцстрахования на 2026 год специальным законом, как это было в 2025 году. Агентство Франс Пресс передавало во вторник, что перспективы компромисса между двумя палатами парламента по проектам бюджета являются весьма низкими, поскольку Национальное собрание почти единогласно отвергло 22 ноября законопроект о бюджете на 2026 год, когда против проекта проголосовали 404 парламентария, а за – только один. Сенат же, в свою очередь, стал активно отменять принятые депутатами нижней палаты поправки в проекте бюджета социального страхования.

