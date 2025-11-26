https://1prime.ru/20251126/shkoly-864952376.html
Путин сообщил об открытии трех школ с обучением на русском в Киргизии
БИШКЕК, 26 ноя - ПРАЙМ. Первые три школы с обучением на русском языке в Киргизии заработают с 1 сентября 2027 года, сообщил президент России Владимир Путин. "В 2023 году мы вместе с вами дали старт крупному совместному проекту по строительству в Киргизии девяти средних школ с обучением на русском языке. И первые три школы планируется открыть к 1 сентября 2027 года", - сказал Путин в ходе российско-киргизских переговоров.
