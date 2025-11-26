https://1prime.ru/20251126/sovfed-864938648.html

Совфед рассмотрит закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы

Совфед рассмотрит закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы - 26.11.2025, ПРАЙМ

Совфед рассмотрит закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы

Совфед на заседании в среду рассмотрит закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, говорится в повестке. | 26.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-26T00:15+0300

2025-11-26T00:15+0300

2025-11-26T00:15+0300

экономика

рф

антон силуанов

борис ковальчук

фомс

совфед

счетная палата

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864938648.jpg?1764105352

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Совфед на заседании в среду рассмотрит закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, говорится в повестке. Ожидается, что с докладами выступят министр финансов РФ Антон Силуанов и председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук. Закон утверждает основные характеристики бюджета РФ на трехлетний период, которые определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 2026 году в размере 235,067 триллиона рублей, в 2027 году - 255,498 триллиона, в 2028 году – 276,346 триллиона, а также ежегодного уровня инфляции, не превышающего 4%. Общий объем доходов бюджета на 2026 год утвержден на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1% ВВП), на 2027 год – 42,91 триллиона (16,8% ВВП), на 2028 год – 45,869 триллиона (16,6% ВВП). Расходы составят 44,069 триллиона, 46,096 триллиона и 49,383 триллиона рублей - 18,7% ВВП, 18% ВВП и 17,9% ВВП соответственно. Верхний предел внутреннего госдолга РФ на начало 2027 года утвержден на уровне 37,44 триллиона рублей, 2028 года - 42,18 триллиона, 2029 года – 47,41 триллиона; внешнего - 66,8 миллиарда долларов (или 59,1 миллиарда евро), 63,9 миллиарда долларов (57,6 миллиарда евро) и 62,3 миллиарда долларов (56,1 миллиарда евро) соответственно. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на конец 2026 года составит 13,66 триллиона рублей, 2027 года - 13,837 триллиона, 2028 года - 14,317 триллиона. При этом в 2026 году планируется направить 38,5 миллиарда рублей средств ФНБ на финансирование дефицита федерального бюджета. Бюджет сбалансирован, в нем предусмотрены меры как по повышению устойчивости доходной базы федерального бюджета, так и меры по приоритизации расходов с концентрацией на ключевых направлениях, говорил ранее министр финансов России. БЮДЖЕТЫ СОЦФОНДОВ В повестке заседания Совфеда закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования (Соцфонда) РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Доходы бюджета фонда на 2026 год утверждены в объеме 19,086 триллиона рублей (8,1% ВВП), расходы – 18,748 триллиона (8% ВВП). В 2027 году доходы Соцфонда составят 19,976 триллиона рублей, расходы – 19,741 триллиона; в 2028 году – 21,178 триллиона и 20,856 триллиона соответственно. Ежегодный рост доходов обусловлен в основном увеличением поступлений страховых взносов, что связано с повышением фонда заработной платы. Бюджет фонда на трехлетний период сформирован с профицитом в 338 миллиардов рублей в 2026 году, 235 миллиардов в 2027 году и 322 миллиарда в 2028 году. В 2026 году страховые пенсии и фиксированные выплаты к ним будут проиндексированы выше инфляции. В плановом периоде 2027-2028 годов индексация страховых пенсий также будет осуществляться выше уровня инфляции, говорится в сопроводительных материалах. На рассмотрении сенаторов также закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Доходы бюджета фонда на 2026 год утверждены в объеме 4,712 триллиона рублей, на 2027 год - 5,061 триллиона, на 2028 год - 5,419 триллиона; расходы - 4,794 триллиона, 5,141 триллиона и 5,504 триллиона рублей соответственно. Основным источником доходов определены страховые взносы на ОМС, на долю которых в 2026 году приходится 88,7%, в 2027 году - 89%, в 2028 году - 89,3%. Бюджет фонда на весь трехлетний период сформирован с дефицитом, который в 2026 году составит около 82 миллиардов рублей, в 2027 году - 80 миллиардов, в 2028 году - 85 миллиардов рублей. Бюджету ФОМС будут предоставляться межбюджетные трансферты: в 2026 году в объеме около 481,356 миллиарда рублей, в 2027 году - 497,967 миллиарда, в 2028 году - 519,88 миллиарда. Основной статьей расходов бюджета ФОМС является субвенция бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение базовой программы ОМС в регионах.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, антон силуанов, борис ковальчук, фомс, совфед, счетная палата