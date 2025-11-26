https://1prime.ru/20251126/tramp-864939865.html

Трамп помиловал индеек на церемонии помилования в Белом доме

Трамп помиловал индеек на церемонии помилования в Белом доме - 26.11.2025

Трамп помиловал индеек на церемонии помилования в Белом доме

Конфликт на Украине и усилия американской администрации по его завершению оказались единственной международной темой выступления президента США Дональда Трампа

ВАШИНГТОН, 26 ноя – ПРАЙМ. Конфликт на Украине и усилия американской администрации по его завершению оказались единственной международной темой выступления президента США Дональда Трампа в Белом доме на традиционной церемонии помилования индеек, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник Трамп помиловал двух переданных в Белый дом ко Дню благодарения индеек, которые прибыли в Вашингтон из Северной Каролины. Данная церемония ежегодно проводится главой государства в США. Американский лидер выступил с речью перед гостями и журналистами, которая была посвящена достижениям в экономике, борьбе с преступностью и незаконной миграцией, а также притоку иностранных инвестиций в США. Единственной международной темой речи главы Белого дома оказались усилия Вашингтона по завершению конфликта на Украине. Трамп выразил мнение, что сделка по мирному урегулированию украинского конфликта очень близка, отметив прогресс в данном вопросе. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

