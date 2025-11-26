https://1prime.ru/20251126/tramp-864940512.html

СМИ: Трамп использует оптимистичную риторику в переговорах по Украине

СМИ: Трамп использует оптимистичную риторику в переговорах по Украине - 26.11.2025, ПРАЙМ

СМИ: Трамп использует оптимистичную риторику в переговорах по Украине

Администрация президента США Дональда Трампа использует публичную оптимистичную риторику в переговорах по Украине как инструмент давления на Киев и Москву с... | 26.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-26T01:22+0300

2025-11-26T01:22+0300

2025-11-26T01:22+0300

экономика

мировая экономика

россия

киев

рф

сша

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

cnn

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864940512.jpg?1764109352

ВАШИНГТОН, 26 ноя – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа использует публичную оптимистичную риторику в переговорах по Украине как инструмент давления на Киев и Москву с целью добиться урегулирования конфликта, утверждает телеканал CNN со ссылкой на источники. "По словам источников, знакомых с ситуацией, оптимистичная риторика Белого дома о переговорах по Украине на этой неделе является преднамеренной… чтобы оказать максимальное давление на Киев и Москву и заставить их взять на себя обязательства по переговорам", - говорится в публикации на сайте телеканала. Отмечается, что администрация Трампа стремится воспользоваться текущим моментом в переговорах с обеими сторонами с целью добиться первоначальной сделки по прекращению огня. По словам источников, в Вашингтоне признают, что необходимо еще многого добиться в переговорном процессе. "Стратегия, связанная с возрожденной атмосферой доверия, как сообщил один из источников, заключается в том, чтобы публично повысить ставки, чтобы затруднить для любой из сторон отказ от переговоров", - добавляет CNN. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин. Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

киев

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, киев, рф, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, cnn, совбез, вс рф