СМИ: Трамп использует оптимистичную риторику в переговорах по Украине
2025-11-26T01:22+0300
ВАШИНГТОН, 26 ноя – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа использует публичную оптимистичную риторику в переговорах по Украине как инструмент давления на Киев и Москву с целью добиться урегулирования конфликта, утверждает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"По словам источников, знакомых с ситуацией, оптимистичная риторика Белого дома о переговорах по Украине на этой неделе является преднамеренной… чтобы оказать максимальное давление на Киев и Москву и заставить их взять на себя обязательства по переговорам", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Отмечается, что администрация Трампа стремится воспользоваться текущим моментом в переговорах с обеими сторонами с целью добиться первоначальной сделки по прекращению огня. По словам источников, в Вашингтоне признают, что необходимо еще многого добиться в переговорном процессе.
"Стратегия, связанная с возрожденной атмосферой доверия, как сообщил один из источников, заключается в том, чтобы публично повысить ставки, чтобы затруднить для любой из сторон отказ от переговоров", - добавляет CNN.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
СМИ: Трамп использует оптимистичную риторику в переговорах по Украине
