На Западе серьезно предупредили Украину после нового решения Трампа - 26.11.2025
Спецоперация на Украине
На Западе серьезно предупредили Украину после нового решения Трампа
На Западе серьезно предупредили Украину после нового решения Трампа
2025-11-26T10:13+0300
2025-11-26T10:13+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_59cd42a7b0aeb2813df0c12b2086c089.jpg
МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Поддержка Киева Европой без помощи США грозит большими рисками, цитирует Politico старшего советника некоммерческой организации "Центр европейской политики" Кристиана Меллинга."Все, что перестанет поставлять Вашингтон Киеву, придется компенсировать за счет потерь или изменения тактики ведения боевых действий Украиной", — заявил он.Меллинг добавил, что даже в этом случае достичь текущего уровня поддержки вряд ли будет возможно.В понедельник телеканал ABC сообщал, что США пригрозили Украине полной остановкой любой помощи, если та не согласится на предложенную сделку по урегулированию.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
10:13 26.11.2025
 
Украинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Украинские военные. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Поддержка Киева Европой без помощи США грозит большими рисками, цитирует Politico старшего советника некоммерческой организации "Центр европейской политики" Кристиана Меллинга.

"Все, что перестанет поставлять Вашингтон Киеву, придется компенсировать за счет потерь или изменения тактики ведения боевых действий Украиной", — заявил он.
Меллинг добавил, что даже в этом случае достичь текущего уровня поддержки вряд ли будет возможно.

В понедельник телеканал ABC сообщал, что США пригрозили Украине полной остановкой любой помощи, если та не согласится на предложенную сделку по урегулированию.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
Заголовок открываемого материала